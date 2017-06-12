

Deniz Seki hapishanede kaldığı süreyi kâra çevirdi. Önceki akşam Etiler'deki Ozan Çolakoğlu'nun stüdyosundan çıkarken görülen Seki, bir ay içinde single çıkaracağını müjdeledi.



Bunun dışında 22 temmuzda konseri olduğunu söyleyen Seki'nin konser fiyatının da 120 bin TL olduğu öğrenildi. Seki, daha önce sahne fiyatı 50 bin TL olduğu biliniyordu. İkinci kez stüdyodan çıkarken görülen Deniz Seki hayranlarına bu yaza single müjdesini verdi..







kaynak:milliyet