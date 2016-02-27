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deniz seki eskişehir'e naklediliyor

DENİZ SEKİ ESKİŞEHİR'E NAKLEDİLİYOR

Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan ünlü sanatçı Deniz Seki'nin Eskişehir Çifteler Kadın Açık Cezaevi'ne nakledileceği ortaya çıktı.

Tarih : 27 Şubat 2016, 09:49
Puan Ver : Deniz Seki Eskişehir'e Naklediliyor(5/10)2


Deniz Seki'nin Türkiye'de iki tane kadın açık cezaevinden biri olan Çifteler Kadın Açık Cezaevi'ne haziran ayının ortaları gibi nakledilmesi bekleniyor. Uyuşturucu temin etmek suçlamasıyla 2 Şubat 2009'da tutuklanan Deniz Seki, 220 gün hapis yattıktan sonra 24 Ekim 2009'daki ilk duruşmasında tahliye edilmiş, ancak devam eden davada Özel Yetkili İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, “kokain satın alıp içmek” ve “başkalarına uyuşturucu temin etmek” suçlarından 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.



Cezasının Yargıtay'da onanması üzerine 30 Mayıs 2014'te hakkında yakalama kararı çıkarılan Deniz Seki, 6 ay kadar ortadan kaybolmuştu. Firariyken de hukuki mücadelesini sürdürmeye devam eden Seki, önce “kadın hastalıkları” nedeniyle kanser olma riski bulunduğunu belirterek, infazının ertelenmesini talep etmişti. Adli Tıp Kurumu, Seki'nin hastalığının cezaevinde kalmasına engel olmadığı yönünde rapor hazırlayınca, infazın ertelenmesi talebi reddedilmişti. Öte yandan Deniz Seki, 6 aylık firarının ardından 15 Kasım 2014'te İstanbul'da saklandığı bir villada yakalanmıştı.

 








Etiketler: Deniz  Seki  Eskişehir  E  Naklediliyor    haber

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