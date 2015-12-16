

Uyuşturucu sebebiyle cezaevinde olan ve yakşalık 2 yıl daha yatacak olan şarkıcı Deniz Seki geçen hafta Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde rol Deniz Çakır ile beraber oynamıştı.







Pop şarkıcısı ve Rising Star jürisi Demet Akalın'dan yeni hamle geldi ve cezaevinde Deniz Seki ile düet yapacağını açıkladı. Deniz Seki'nin Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde rol almasının ardından şimdi de Demet Akalın, Deniz Seki ile aynı klipte oynamak istediğini söyledi. Demet Akalın “Eğer gerekli izinler alınırsa Deniz'le aynı klipte oynamak isterim” dedi.







Ünlü şarkıcı Demet Akalın, geçtiğimiz akşam bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Demet Akalın, kendisini yakın markaja alan kameralardan kaçamadı. Demet Akalın Deniz Seki'nin kadim dostu olduğunu sık sık ziyaret ettiğini ve kendisi ile bir klipte oynamak istediğini açıkladı







Ünlü şarkıcı Demet Akalın, yakın arkadaşı Deniz Seki ile beraber aynı klipte rol almak istediğini söyledi.







Bakırköy Cezaevinde olan Deniz Seki'nin Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde rol almasının ardından şimdi de Demet Akalın, Deniz Seki ile aynı klipte oynamak istediğini söyledi. Demet Akalın “Eğer gerekli izinler alınırsa Deniz'le aynı klipte oynamak isterim” dedi.



