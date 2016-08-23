

'Uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan hükümlü şarkıcı Deniz Seki, 38 bin kişinin tahliyesinin önünü açan kararnameden yararlanamamasına anlam veremediğini ifade ederek, "Delireceğim düşündükçe. Şimdi beni gerçekten sevenler sorun bunun hesabını" dedi.







Deniz Seki'yi ziyaret eden ünlü şarkıcının menajeri Özgür Aras, "Üzgün, kırgın ve ağlamaktan gözleri şişti. Ben, avukatımız, nişanlısı, kardeşleri, annesi ve hayranları da bir o kadar üzgünüz. Bugün Deniz Seki 'ye moral vermek yalnız olmadığını duyurmak için Deniz Seki Fan Külübünden hayranları da kapıda toplanmışlar ellerinde pankartlarla" dedi. Aras, Deniz Seki'nin "Sesimi Duyun Ne Olur !"