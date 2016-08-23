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deniz seki: delireceğim düşündükçe

DENİZ SEKİ: DELİRECEĞİM DÜŞÜNDÜKÇE

'Uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan hükümlü şarkıcı Deniz Seki, 38 bin kişinin tahliyesinin önünü açan kararnameden yararlanamamasına anlam veremediğini ifade ederek, “Delireceğim düşündükçe. Şimdi beni gerçekten sevenler sorun bunun hesabını” dedi.

Tarih : 23 Ağustos 2016, 15:57
Puan Ver : Deniz Seki: Delireceğim Düşündükçe(0/10)


'Uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan hükümlü şarkıcı Deniz Seki, 38 bin kişinin tahliyesinin önünü açan kararnameden yararlanamamasına anlam veremediğini ifade ederek, "Delireceğim düşündükçe. Şimdi beni gerçekten sevenler sorun bunun hesabını" dedi.



Deniz Seki'yi ziyaret eden ünlü şarkıcının menajeri Özgür Aras, "Üzgün, kırgın ve ağlamaktan gözleri şişti. Ben, avukatımız, nişanlısı, kardeşleri, annesi ve hayranları da bir o kadar üzgünüz. Bugün Deniz Seki 'ye moral vermek yalnız olmadığını duyurmak için Deniz Seki Fan Külübünden hayranları da kapıda toplanmışlar ellerinde pankartlarla" dedi. Aras, Deniz Seki'nin "Sesimi Duyun Ne Olur !"








Etiketler: Deniz  Seki  Delireceğim  Düşündükçe    haber

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