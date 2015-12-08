

Deniz Seki, 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın cezaevinde yapılan 14'üncü bölümünde konuk oyuncu oldu. Dizinin sahneleri Seki'nin kaldığı Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda çekildi.



Seki, dizide Meryem Çakırbeyli rolünü canlandıran Deniz Çakır'ın koğuş arkadaşı olarak izleyenlerin karşısına geçti. Ünlü şarkıcı Deniz Seki, gelen teklif karşısında duygularını şu sözlerle ifade etti;



"Projeyi ilk duyduğum andan itibaren çok duygulandım ve çok heyecanlandım. Çekim günü ekip ve oyuncu arkadaşlar geldiğinde de çok duygulandım. Bana büyük moral oldu. Bu akşam ben de diziyi izlemeyi heyecanla bekliyorum."



