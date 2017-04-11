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deniz seki cezaevinde tam 6 sertifika aldı

DENİZ SEKİ CEZAEVİNDE TAM 6 SERTİFİKA ALDI

5 Haziran'da tahliye olacak olan Deniz Seki, 2.5 yıllık tutukluluk dönemini boş geçirmedi. Sanatçı, cezaevinde gitar, tiyatro ve drama, aşçılık, el becerisi, protokol ve sofra ile Reiki olmak üzere toplam 6 kursa katılıp sertifika aldı.

Tarih : 11 Nisan 2017, 09:23
Puan Ver : Deniz Seki Cezaevinde Tam 6 Sertifika Aldı(6/10)6


2.5 yıldır Bakırköy Kapalı Kadın Ceza Evi'nde tutuklu bulunan ve 5 Haziran'da tahliye olacak olan Deniz Seki, bu cezaevinde düzenlenen pek çok kursa katılarak Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'nün verdiği sertifikaları başarıyla aldı.



Sezen Aksu, iki yıl önce Seki'ye yazdığı mektupta şöyle seslenmişti; "Çok sert bir sabır sınavından geçiyorsun. Hayat seni savaşçı olarak yetiştiriyor. Dik dur! Çilehaneyi verimhaneye çevir." Seki de Aksu'nun sözünü dinledi ve çilehaneyi tam bir verimhaneye çevirdi. Gitar, tiyatro ve drama, aşçılık, el becerisi, protokol ve sofra, Reiki kurslarına katılan Seki, aldığı sertifikaları bir teşekkür mektubu ile Sezen Aksu'ya yolladı. (Günaydın)



 



kaynak:ahaber








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