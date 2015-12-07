

Dünya televizyon tarihinde bir ilk yaşandı. Cezaevinde kalan ünlü şarkıcı Deniz Seki, atv'nin dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' için kamera karşısına geçti. Seki'ye Meryem Çakırbeyli rolünü canlandıran Deniz Çakır eşlik etti.



Tam 13 aydır tutuklu bulunan sanatçı Deniz Seki, cezaevi ortamında ilk kez atv dizisi için yapılan çekimlerde görüntülendi. Seki, böylece hayranlarıyla atv ekranlarından hasret giderecek. Seki, atv'nin izlenme rekorları kıran dizisi "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz"ın cezaevinde yapılan 14'üncü bölümünde konuk oyuncu oldu.







Böylece dünyada ilk defa, ünlü bir mahkûm cezaevindeyken bir dizide rol aldı. Dizinin sahneleri Seki'nin kaldığı Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda çekildi. Seki, dizide Meryem Çakırbeyli rolünü canlandıran Deniz Çakır'ın koğuş arkadaşı olarak izleyenlerin karşısına geçti. Seki, cezaevinde yazıp bestelediği şarkıyı da ilk kez dizide seslendirecek.