DENİZ SEKİ CEZAEVİ DEĞİŞTİRECEK
"Uyan Türkiyem" programının sunucusu Tahir Sarıkaya, Deniz Seki'nin 2016 yılının haziran ayında Kocaeli Yarı Açık Kadın Cezaevi'ne gönderileceğini açıkladı.
Şarkıcı Deniz Seki'yi 2016 yılında ilginç gelişmeler bekliyor. Beyaz TV ekranlarında yayınlanan "Uyan Türkiyem" programının sunucusu Tahir Sarıkaya, Deniz Seki hakkında yeni bilgiler paylaştı.
HAFTANIN 3 GÜNÜ ŞARKI BESTELİYOR
Seki'nin haftanın 3 günü kütüphane alanında bir odada gitarla şarkı bestelediğini söyleyen Sarıkaya, gitar kursu alan Deniz Seki hakkında bomba bir açıklamada bulundu.
KOCAELİ'NE GÖNDERİLECEK
Sarıkaya, tahliye umudunu kesen ancak morali gayet yerinde olan Deniz Seki'nin büyük ihtimalle 2016 yılının haziran ayında 'Kocaeli Yarı Açık Kadın Cezaevi'ne gönderileceğini açıkladı.
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