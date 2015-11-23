

Şarkıcı Deniz Seki'yi 2016 yılında ilginç gelişmeler bekliyor. Beyaz TV ekranlarında yayınlanan "Uyan Türkiyem" programının sunucusu Tahir Sarıkaya, Deniz Seki hakkında yeni bilgiler paylaştı.







HAFTANIN 3 GÜNÜ ŞARKI BESTELİYOR







Seki'nin haftanın 3 günü kütüphane alanında bir odada gitarla şarkı bestelediğini söyleyen Sarıkaya, gitar kursu alan Deniz Seki hakkında bomba bir açıklamada bulundu.







KOCAELİ'NE GÖNDERİLECEK







Sarıkaya, tahliye umudunu kesen ancak morali gayet yerinde olan Deniz Seki'nin büyük ihtimalle 2016 yılının haziran ayında 'Kocaeli Yarı Açık Kadın Cezaevi'ne gönderileceğini açıkladı.