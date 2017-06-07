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deniz seki basın toplantısında gözyaşlarını tutamadı!

DENİZ SEKİ BASIN TOPLANTISINDA GÖZYAŞLARINI TUTAMADI!

Geçtiğimiz gün 2.5 yıl sonra cezaevinden özgürlüğüne kavuşan Deniz Seki ilk kez konuştu.

Tarih : 07 Haziran 2017, 11:57
Puan Ver : Deniz Seki Basın Toplantısında Gözyaşlarını Tutamadı!(10/10)7


“Uyuşturucu davasında” hüküm giyen ve 2,5 yıl cezaevinde kaldıktan sonra 5 Haziran'da tahliye olan Deniz Seki, bugün 10:00'da İstanbul Mecidiyeköy'de bulunan bir otelde basın toplantısı düzenledi.



Basın toplantısında Deniz Seki ‘Bu bir kavuşma toplantısı aslında çok zor bir yolculuktu bu ama siz elimi hiçbir zaman bırakmadınız.  Hiç hak etmediğim işlemediğim bir suçtan dolayı bana ceza verdiler. Benim için çok ilginç bir deneyim oldu. Mutluluğa söz verdim benim milletim beni vicdanında akladı. Bana kilo almış ya da yorgun diyebilirsiniz ama lütfen canımı çok yakmamayı deneyin çünkü çok yorgunum' dedi.



Yeni projelerinden bahseden Seki ‘Şükür Kavuşturana adlı bir single çıkaracağız size iki şarkımla kavuşmak istiyorum ayrıca orada yaşadıklarımı Mutluluğa Söz Verdim kitabımda anlattım. ‘ dedi.    



 



kaynak:uçankuş








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