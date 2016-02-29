DENİZ OTOBÜSÜNDE BOMBA ALARMI!
İstanbul- Bursa seferini yapan Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne (BUDO) ait deniz otobüsüne yapılan bomba ihbarı polisi alarma geçirdi.
Mudanya iskelesinde önlem alan polisin deniz otobüsünde ve yolcularda yaptığı aramada ihbarın asılsız olduğu ortaya çıkarken, şüpheli iki genç yolcu gözaltına alındı. Yaşanan bu olayın ardından polis Kabataş İskelesinde bir müddet güvenlik önlemi aldı. 2 polis otomobili iskele önünde bekledi. Çelik yelek giyen polislerin eleri tetikte beklemesi dikkat çekti.Bir süre güvenlik önlemi alan polis ekipleri daha sonra iskeleden ayrıldı.
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