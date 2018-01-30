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Deniz Naki'ye Ömür Boyu Men Cezası

DENİZ NAKİ'YE ÖMÜR BOYU MEN CEZASI

PFDK, Amed Sportif oyuncusu Deniz Naki'ye 3 yıl 6 ay hak mahrumiyeti cezası verdi.

Tarih : 30 Ocak 2018, 17:30
Puan Ver : Deniz Naki'ye Ömür Boyu Men Cezası(6/10)2

PFDK, Amed Sportif oyuncusu Deniz Naki'ye 3 yıl 6 ay hak mahrumiyeti cezası verdi. Naki kurallar gereği 3 yılı aşan cezaların sürekli hak mahrumiyetine dönüşmesi nedeniyle ömür boyu men cezası almış bulunmakta.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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