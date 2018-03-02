DENİZ KUVVETLERİ'NDE FETÖ OPERASYONU: 16 SUBAY GÖZALTINDA
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ/PDY'nin Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki "mahrem yapılanması"na ilişkin soruşturma kapsamında 9'u ihraç edilmiş, 7'si görevde 16 subay hakkında gözaltı kararı alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ/PDY'nin Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki "mahrem yapılanması"na ilişkin soruşturma kapsamında 9'u ihraç edilmiş, 7'si görevde 16 subay hakkında gözaltı kararı alındı.
Kaynak: haberinburada
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