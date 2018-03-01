DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANI'NIN KORUMASI FETÖ'DEN GÖZALTINDA
Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal'ın koruma ekibindeki astsubay Rıza Asal İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ operasyonunda gözaltına alındı. Savcılık sorgusu tamamlanan Asal tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Ayrıntılar Geliyor..
Kaynak: haberinburada
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