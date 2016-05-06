

1968 kuşağının devrimci hareketinin simge isimlerinden Deniz Gezmiş'in kardeşi Hamdi Gezmiş'in, ağabeyini anlattığı ve Cumhuriyet Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'ın kaleme aldığı “Abim Deniz” isimli kitabı hiç yayımlanmamış mektup ve fotoğraflarla “Abim Deniz” özel baskısıyla yeniden okuyucuyla buluştu.







Kitapta Deniz Gezmiş'in hiç yayımlanmamış bir mektubu bulunuyor.







Deniz Gezmiş “Baba” diyerek başladığı mektubunda şunlar yazıyor: “Mektubunuzu aldım çok teşekkür ederim. Size dün mektup yazmıştım. Moralim, rahatım ve sıhhatim iyidir. Benim askeri parkamı, kalın yün askeri gömleğimi, pantolonumu, iç çamaşırlarımı ve kazaklarımla gömleklerimi getirirseniz memnun olurum. Sizin, annemin ellerinden kardeşlerimin gözlerinden öperim. Deniz Gezmiş” diyor.







"FEDAKARLIK OLMAZSA DEVRİM DE OLMAZ"







Gezmiş, yine bir başka mektubunda ise cezaevinde yaşanan bir olaydan bahsediyor: “Mektubunu aldım sevindim. Benim için burada endişelenecek bir durum yok. Her ne kadar kavga olduysa da bizim onlarla bir ilişkimiz yok. Kavga hükümlüde oldu. Ben ise müşahedede yatıyorum. Burada rahatım yerinde. Canım da sıkılmıyor. Bol bol kitap okuyorum. Tahliyeyi falan da düşündüğüm yok. Nasıl olsa bir gün tahliye olacağım. Benim için önemli olan sizin durumunuz. Siz iyiyseniz ben de iyiyim demektir. Sen de çok iyi bilirsin ki fedakârlık olmazsa devrim de olmaz. Şairin dediği gibi. Sen yanmazsan/Ben yanmazsam/ nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa. Anneme Bora'ya Hamdi'ye selamlar. Ya vatan ya ölüm. Deniz Gezmiş.”