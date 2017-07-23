Çanakkale'nin Bayramiş ilçesi Söğütgediği Mahallesi mevkiinde meydana gelen kazada müvekkili olduğu belirtilen T.M. ile birlikte 17 UY 078 plakalı otomobiliyle Bayramiç'ten Çan yönüne giden Deniz Gezmiş'in arkadaşı ünlü avukat Fehmi Erenoğlu, bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.

ARAÇTA SIKIŞTILAR

Takla atan otomobil yandaki ormanlık alana yuvarlandı. Kazayı görenler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri sıkıştıkları yerden çıkardıkları T.M.'yi Çan Devlet Hastanesi'ne, Erenoğlu'nu ise Bayramiç Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

HAYATİ TEHLİKELERİ VAR

Erenoğlu, buradaki ilk müdahalenin ardından Çanakkale Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. T.M. ve Erenoğlu'nun hayati tehlikelerinin sürdüğü öğrenildi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: haberinburada