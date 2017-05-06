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DENİZ GEZMİŞ VE ARKADAŞLARI MEZARI BAŞINDA ANILDI


DENİZ GEZMİŞ VE ARKADAŞLARI MEZARI BAŞINDA ANILDI
Tarih : 06 Mayıs 2017, 13:44
Puan Ver : Deniz Gezmiş Ve Arkadaşları Mezarı Başında Anıldı(7/10)6


Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Arslan, idam edilmelerinin 45. yıl dönümünde Ankara'daki mezarları başında anıldı.



Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının Ankara Karşıyaka'da bulunan mezarları başında düzenlenen anma etkinliğine çeşitli siyasi parti, sivil toplum örgütleri ve sendikalar katıldı. Anma etkiliğine katılanlar sloganlar atarak, Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Arslan'ın mezarlarına karanfil ve sigara bıraktı. Mezarlık içerisine kurulan platformda yapılan konuşmaların ardından anma etkinliği son buldu.



Anma programı boyunca çevik kuvvet ekipleri de mezarlık çevresinde güvenlik önlemleri aldı.



 



kaynak:haberler








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