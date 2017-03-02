Deniz Gezmiş, doğum günü olan 28 Şubat'ta özel bir etkinlikle anıldı.



Deniz Gezmiş Vakfı tarafından “Deniz 70 Yaşında” sloganıyla Caddebostan Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte Zülfü Livaneli, Cahit Berkay, Edip Akbayram, Zuhal Olcay, Mazlum Çimen, Hüseyin Turan, Moğollar ve Hayko Cepkin gibi birçok ünlü isim sahneye çıktı.







kaynak:hürriyet