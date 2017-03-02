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deniz gezmiş 70 yaşında

DENİZ GEZMİŞ 70 YAŞINDA

Deniz Gezmiş, doğum günü olan 28 Şubat'ta özel bir etkinlikle anıldı.

Tarih : 02 Mart 2017, 11:12
Puan Ver : Deniz Gezmiş 70 Yaşında(10/10)8


Deniz Gezmiş Vakfı tarafından “Deniz 70 Yaşında” sloganıyla Caddebostan Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte Zülfü Livaneli, Cahit Berkay, Edip Akbayram, Zuhal Olcay, Mazlum Çimen, Hüseyin Turan, Moğollar ve Hayko Cepkin gibi birçok ünlü isim sahneye çıktı.



 



kaynak:hürriyet








Etiketler: Deniz  Gezmiş  70  Yaşında    haber

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