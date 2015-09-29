

Kasımpaşa-Rize maçı sonrası yayıncı kuruluş ekranına çıkıp özür dileyen hakem Deniz Çoban, sıcağı sıcağına açıklamalarda bulundu.







Çoban, “Soyunma odasına girdiğimde Rıza Çalımbay yanımıza geldi ve penaltı pozisyonunu bir kez daha izlememi rica etti. Nitekim izledim. Kasımpaşa aleyhine verdiğim penaltının, penaltı ile alakası olmadığını gördüm. Böyle penaltı olmaz. Rize'ye gösterdiğim 2. kırmızı kart da doğru değildi. Maçı katlettim. İnanılmaz üzüldüm. Bittim. Kahroldum” dedi.