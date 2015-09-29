DENİZ ÇOBAN: MAÇI KATLETTİM
Tarihi itirafta bulunan hakem Deniz Çoban, "Kasımpaşa aleyhine verdiğim penaltının, penaltı ile alakası yok. İnanılmaz üzüldüm. Kahroldum. Maçı katlettim." açıklamalasını yaptı.
Kasımpaşa-Rize maçı sonrası yayıncı kuruluş ekranına çıkıp özür dileyen hakem Deniz Çoban, sıcağı sıcağına açıklamalarda bulundu.
Çoban, “Soyunma odasına girdiğimde Rıza Çalımbay yanımıza geldi ve penaltı pozisyonunu bir kez daha izlememi rica etti. Nitekim izledim. Kasımpaşa aleyhine verdiğim penaltının, penaltı ile alakası olmadığını gördüm. Böyle penaltı olmaz. Rize'ye gösterdiğim 2. kırmızı kart da doğru değildi. Maçı katlettim. İnanılmaz üzüldüm. Bittim. Kahroldum” dedi.
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