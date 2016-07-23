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deniz çakır'ın yerine meryem uzerli mi geliyor ?

DENİZ ÇAKIR'IN YERİNE MERYEM UZERLİ Mİ GELİYOR ?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden ayrılan Deniz Çakır'ın yokluğunu Meryem Uzerli dolduracak iddiaları konuşuluyor.

Tarih : 23 Temmuz 2016, 10:45
Puan Ver : Deniz Çakır'ın Yerine Meryem Uzerli Mi Geliyor ?(8/10)5


Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden ayrılan Deniz Çakır'ın yokluğunu Meryem Uzerli dolduracak iddiaları konuşuluyor.



Geride bıraktığımız haftalarda Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz adlı diziden ayrılacağı ortaya çıkan Deniz Çakır'ın yerine Meryem Uzerli geliyor iddiası. Magazin kulislerindeki iddialara göre, ‘Gecenin Kraliçesi' dizinde hayal kırıklığı yaşayan Meryem Uzerli'nin ‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinin kadrosuna dahil olacak. Uzerli, başrolünde Oktay Kaynarca'nın yer aldığı dizinin yeni bölümleri için Ağustos'un ikinci haftasında kamera karşısına geçecek.



AĞUSTOS'TA KAMERA KARŞISINA GEÇECEK

Meryem Uzerli, ‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinin ekibine katıldı. Uzerli başrollerini Oktay Kaynarca ve Deniz Çakır'ın paylaştığı dizinin yeni bölümleri için Ağustos'un ikinci haftasında kamera karşısına geçecek. Öte yandan Sanem Çelik de dizinin kadrosuna katılacak.








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