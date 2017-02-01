

Çıkışta basın mensuplarının olduğunu öğrenen Deniz Çakır'ın, keyfinin kaçtığı görüldü.







Güzel oyuncunun masasında bulunan beyefendi, gruptan önce ayrılarak anlamsız bir şekilde mekan çıkışı koşmaya başladı. Aynı kişi, 30 dakika sonra araçla geri döndü.







Araç kapıya yanaştığı sırada çıkan oyuncu ve kadın arkadaşları, patlayan flaşlardan rahatsız oldu. Bu duruma sinirlenen Çakır, "Ne yaptığınızı sanıyorsunuz?'"diyerek gazetecilere tepki gösterdi.







kaynak:milliyet