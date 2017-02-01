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deniz çakır'ın keyfi kaçtı: ne yaptığınızı sanıyorsunuz?

DENİZ ÇAKIR'IN KEYFİ KAÇTI: NE YAPTIĞINIZI SANIYORSUNUZ?

'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinde 'Meryem' karakterine hayat veren Deniz Çakır, önceki gece Kurtuluş'ta bulunan Despina Restaurant'ta arkadaşlarıyla yemekteydi.

Tarih : 01 Şubat 2017, 13:42
Puan Ver : Deniz Çakır'ın Keyfi Kaçtı: Ne Yaptığınızı Sanıyorsunuz?(7/10)9


Çıkışta basın mensuplarının olduğunu öğrenen Deniz Çakır'ın, keyfinin kaçtığı görüldü.



Güzel oyuncunun masasında bulunan beyefendi, gruptan önce ayrılarak anlamsız bir şekilde mekan çıkışı koşmaya başladı. Aynı kişi, 30 dakika sonra araçla geri döndü.



Araç kapıya yanaştığı sırada çıkan oyuncu ve kadın arkadaşları, patlayan flaşlardan rahatsız oldu. Bu duruma sinirlenen Çakır, "Ne yaptığınızı sanıyorsunuz?'"diyerek gazetecilere tepki gösterdi.



 



kaynak:milliyet








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