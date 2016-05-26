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deniz çakır'dan aşk iddiasına yanıt!

DENİZ ÇAKIR'DAN AŞK İDDİASINA YANIT!

Deniz Çakır, önceki akşam birlikte görüntülendiği oyuncu Kadir Çermik'le aşk yaşadığı yönündeki iddiaları yalanladı.

Tarih : 26 Mayıs 2016, 12:38
Puan Ver : Deniz Çakır'dan Aşk İddiasına Yanıt!(6/10)6


Beşiktaş'ta baş başa yemek yiyen Deniz Çakır ile Kadir Çermik'in, yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilmişti. Güzel oyuncudan bu iddialara yanıt geldi.



Ünlü oyuncunun menajerlik şirketinden yapılan açıklamada, "Deniz Çakır'la ilgili haberin gerçeklik payı yoktur. Deniz Hanım, Kadir bey ile birlikte 'Bütün kadınların kafası karışıktır' isimli tiyatro oyununu birlikte oynamaktadır" denildi.








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