

Beşiktaş'ta baş başa yemek yiyen Deniz Çakır ile Kadir Çermik'in, yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilmişti. Güzel oyuncudan bu iddialara yanıt geldi.







Ünlü oyuncunun menajerlik şirketinden yapılan açıklamada, "Deniz Çakır'la ilgili haberin gerçeklik payı yoktur. Deniz Hanım, Kadir bey ile birlikte 'Bütün kadınların kafası karışıktır' isimli tiyatro oyununu birlikte oynamaktadır" denildi.