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deniz çakır: ‘sergi açmayı istiyorum'

DENİZ ÇAKIR: ‘SERGİ AÇMAYI İSTİYORUM'

16-23 Ekim tarihleri arasında 53'üncüsü düzenlenecek Antalya Film Festivali için bir tanıtım daveti düzenlendi

Tarih : 10 Eylül 2016, 12:33
Puan Ver : Deniz Çakır: ‘Sergi Açmayı İstiyorum'(9/10)9


Antalya Film Festivali için geri sayım başladı! 16-23 Ekim tarihleri arasında 53'üncüsü düzenlenecek festival için Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Festival Başkanı Menderes Türel'in ev sahipliğinde Sortie'de bir tanıtım daveti düzenlendi. Onur Ödülleri'nin de açıklandığı geceye katılan isimlerden Deniz Çakır, festivalde bu yıl fotoğraf dalında yarışacağını söyleyip ekledi: “Birikim yapıp sergi açmak istiyorum.”








Etiketler: Deniz  Çakır  ‘Sergi  Açmayı  İstiyorum      haber

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