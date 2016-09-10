DENİZ ÇAKIR: ‘SERGİ AÇMAYI İSTİYORUM'
16-23 Ekim tarihleri arasında 53'üncüsü düzenlenecek Antalya Film Festivali için bir tanıtım daveti düzenlendi
Antalya Film Festivali için geri sayım başladı! 16-23 Ekim tarihleri arasında 53'üncüsü düzenlenecek festival için Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Festival Başkanı Menderes Türel'in ev sahipliğinde Sortie'de bir tanıtım daveti düzenlendi. Onur Ödülleri'nin de açıklandığı geceye katılan isimlerden Deniz Çakır, festivalde bu yıl fotoğraf dalında yarışacağını söyleyip ekledi: “Birikim yapıp sergi açmak istiyorum.”
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar