16-23 Ekim tarihleri arasında 53'üncüsü düzenlenecek Antalya Film Festivali için bir tanıtım daveti düzenlendi



Antalya Film Festivali için geri sayım başladı! 16-23 Ekim tarihleri arasında 53'üncüsü düzenlenecek festival için Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Festival Başkanı Menderes Türel'in ev sahipliğinde Sortie'de bir tanıtım daveti düzenlendi. Onur Ödülleri'nin de açıklandığı geceye katılan isimlerden Deniz Çakır, festivalde bu yıl fotoğraf dalında yarışacağını söyleyip ekledi: “Birikim yapıp sergi açmak istiyorum.”