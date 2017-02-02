

Sosyal medya hesabından hakkında çıkan bir haberin fotoğrafını paylaşan Deniz Çakır, "Kardeşim yaşındaki çocuğa sevgilisi olabilir mi yazmışsınız" sözleriyle tepkisini dile getirdi.







'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinin yıldızı, instagram paylaşımına, "Yahu bir yemek çıkışı kameralarınıza elimi kaldırıp 'İyi akşamlar' dedim. 'Ne yaptığınızı sanıyorsunuz' dedi yazmışsınız. Arabayı getiren ve aracı kullanan kardeşim yaşındaki çocuğa 'Sevgilisi olabilir mi?' yazmışsınız. Niye? Normal bi akşam yemek yedik araç önden geldi bize arabayı hazırladı, biz de çıktık siz hiç bir soru sormadınız kamera ışıklarını yakıp çektiniz ben de size 'İyi akşamlar' deyip araca bindim. (Kameralarınızda hepsi var) Ne yapmalıydım da yapmadım. Soruları cevapsız bıraktı deseniz, hayır. Kimse bir soru sormadı. Ben size 'İyi akşamlar' dedim ve gittim. bu da mı yanlış? Valla bu kadar üzücü haber varken üzülemeyeceğim sizin yalan haberlerinize. Güleceğim, güldüm gitti" ifadelerini kullandı.







kaynak:milliyet