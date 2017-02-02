DENİZ ÇAKIR: GÜLECEĞİM, GÜLDÜM GİTTİ!
Oyuncu Deniz Çakır, hakkında çıkan 'genç sevgilisi ile yakalandı' iddialarına cevap verdi.
Sosyal medya hesabından hakkında çıkan bir haberin fotoğrafını paylaşan Deniz Çakır, "Kardeşim yaşındaki çocuğa sevgilisi olabilir mi yazmışsınız" sözleriyle tepkisini dile getirdi.
'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinin yıldızı, instagram paylaşımına, "Yahu bir yemek çıkışı kameralarınıza elimi kaldırıp 'İyi akşamlar' dedim. 'Ne yaptığınızı sanıyorsunuz' dedi yazmışsınız. Arabayı getiren ve aracı kullanan kardeşim yaşındaki çocuğa 'Sevgilisi olabilir mi?' yazmışsınız. Niye? Normal bi akşam yemek yedik araç önden geldi bize arabayı hazırladı, biz de çıktık siz hiç bir soru sormadınız kamera ışıklarını yakıp çektiniz ben de size 'İyi akşamlar' deyip araca bindim. (Kameralarınızda hepsi var) Ne yapmalıydım da yapmadım. Soruları cevapsız bıraktı deseniz, hayır. Kimse bir soru sormadı. Ben size 'İyi akşamlar' dedim ve gittim. bu da mı yanlış? Valla bu kadar üzücü haber varken üzülemeyeceğim sizin yalan haberlerinize. Güleceğim, güldüm gitti" ifadelerini kullandı.
kaynak:milliyet
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar