CHP'nin eski genel başkanı, Antalya Milletvekili Deniz Baykal hastaneye kaldırıldı. Baykal'ın beyin damarında da tıkanıklık tespit edildi. Anjiyoyla damarı açılan Baykal yoğun bakımda tutuluyor. Baykal'ın eşi de haberi alır almaz Ankara'ya hareket etti.

AĞLAMAKTAN KONUŞAMADI

Olcay Baykal, sabah saatlerinde tedaviye alınan eşi Deniz Baykal'ı ziyaret etti. Hastaneye geldiği sırada gazetecilerin görüntülendiği Olcay Baykal gözyaşlarını tutamadı. Olay Baykal, hastane girişinde açıklama yapmadan eşi Deniz Baykal'ın yanına geçti.

"GELDİĞİNDE BEYNİNDEKİ ANA DAMAR TIKALIYDI"

Ankara Üniversitesi Rektör Yardımcısı Bahaddin Güzel, CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın son durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Baykal'a anjiyo yapıldığını anlatan Güzel, "Geldiğinde beynindeki ana damar tıkalıydı. Anjiyo ile damar açıldı. Damar tıkanıklığına bağlı olarak sol kolunda ve sol bacağında güçsüzlük var. Tedavi sonucunda güçsüzlüğün geçmesi bekleniyor. Bu tür durumlarda hayati tehlike her zaman bir miktar vardır. Durumun ne yöne gideceğini bilemiyoruz ama şu anda bilinci açık, kendinde, konuşabilecek durumda. Ciddi bir problem görülmüyor ama takibi sürüyor." dedi.

TBMM BAŞKANI BİLGİ ALDI

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın geçirdiği rahatsızlık nedeniyle geçmiş olsun dileğinde bulundu.

TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Baykal'ın sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Kahraman, geçmiş olsun dileğinde bulunarak, Baykal'ın kısa zamanda sağlığına kavuşması temennisinde bulundu.

KILIÇDAROĞLU: ÖNÜMÜZDEKİ SÜREÇ KRİTİK

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Deniz Baykal'ı tedavi gördüğü Ankara Üniversitesi İbn-i Sina Hastanesi'nde ziyaret etti. Baykal ile görüştüğünü ve bilincinin yerinde olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: "Sohbet ettik, kendisi de konuşuyor. Ama önümüzdeki sürecin kritik olduğu söyleniyor. Önümüzdeki süreç için de umarız hiçbir engelle karşılaşmadan kısa süre içerisinde sağlığına kavuşur ve tekrar görevinin başına dönmüş olur. Hiçbir vatandaşım merak etmesin. Deniz Bey sağlıklı, sol ayağında ve sol tarafında bazı tıbbi açıdan sorun olduğu söylenmekle birlikte hekimler uyardığı zaman sol ayağını ve elini oynatıyor. O da zaman içinde aşılmış olacak."

MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU ZİYARET ETTİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, Baykal ile hemşehri olduklarını hatırlatarak, "Aynı zamanda benim de çok sevdiğimi ve saydığım bir büyüğüm ve dostum. Avrupa Konseyinde de beraber görev yaptık." dedi. Baykal'ın rahatsızlandığı haberini sabah saatlerinde öğrendiğinin belirten Çavuşoğlu, şöyle konuştu:"Zamanlıca, erken müdahale yapılmış. Kendisi de rahatsızlığını hissedince zaten hemen şoförünü arayıp hastaneye gelmişler. Sağlık durumu da iyi çok şükür."

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Kaynak: haberinburada