DENİZ BAYKAL'IN DOKTORU SON DURUMU AÇIKLADI: BEYİN FONKSİYONLARI İYİYE GİDİYOR
Deniz Baykal'ın sağlık durumu hakkında doktoru Profesör Erkan İbiş'ten son dakika açıklaması geldi. İbiş, Baykal'ın beyin fonksiyonlarının iyiye gittiğini duyurdu.
"BEYİN FONKSİYONLARI İYİYE GİDİYOR"
Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Erkan ibiş şunları söyledi:
"Deniz Bey'in şuuru kapalı. Beyin sapı fonksiyonları iyiye gidiyor. Beyin fonksiyonları güne gün daha iyiye gidiyor. Beynin toparlaması süreç alır, sabırla beklemek lazım.
"KENDİ SOLUNUMUNU YAPACAK DURUMDA"
Elbette ki deniz Bey'in genel destek, cihazlı solunum desteği ve beyin desteği tedavileri devam ediyor. Kendi solunumunu yapacak durumda ama arkadaşlar fazla yorulmamaları için destek uyguluyorlar. Lütfen bizim yazılı ya da kamera karşısındaki açıklamalarımız dışındaki bilgilere itibar etmeyin. Doğrusunu bizden alırsınız. Lütfen onlara itibar etmeyin. Biz her konuyu şeffaf bir şekilde paylaşmaya devam edeceğiz."
Kaynak: haberinburada
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