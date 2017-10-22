Manchester Cityli Sterling'e Irkçı Saldırı! 1 Kişi Gözaltına Alındı
Doğa Harikası Gölcük İmara Açılıyor
Hamza Hamzaoğlu, Dursun Özbek'i Aradı: Göreve Hazırım
Kadroya Alınan Taşeronlar Ssk'lı Olarak Çalışmaya Devam Edecek
Krallar Gibi Karşılanan Yıldız Futbolcu, Sessizce Ayrılıyor
Gölcük İmar İhalesini Kurtuluş Tokcan Kazandı
Bedava Tatil Yapayım Derken 30 Bin Liranızı Kaybetmeyin!
Bahis Şirketi İddaa, Fenerbahçe'yi İlk Kez Ligin Favorisi Gösterdi
Günde 4 Saat Çalışıp 6 Bin Lira Kazanıyorlar
Türkiye Uçan Otomobil İçin Harekete Geçti! 2020'de Uçuşa Çıkacak
Bitcoin'in Filmi Çekiliyor
Yabancı Sınırı Olsa Köşeyi Dönecek Olan Volkan, Boşta Kaldı
Güney Koreli Sanal Para Borsası İflas Başvurusunda Bulundu
Dolar Düşüşe Geçti
Rahatsızlanan Rıdvan Dilmen, Canlı Yayına Çıkamadı
Ünlü Sporcu, Bir Kez Daha Doping Cezasıyla Karşı Karşıya
Türkiye'de Eğitim Harcamaları 160 Milyar Lirayı Aştı
Tudor'un Kovulması Hırvatistan Basınında: Kötü Sonuçlar, Sonunu Getirdi
Ab Komisyonu'ndan Ikea'ya Vergi Kaçakçılığı Soruşturması
Bitcoin'in En Büyük Borsası Bıtfınex Oldu

DENİZ BAYKAL'IN DOKTORU SON DURUMU AÇIKLADI: BEYİN FONKSİYONLARI İYİYE GİDİYOR


Deniz Baykal'ın Doktoru Son Durumu Açıkladı: Beyin Fonksiyonları İyiye Gidiyor
Tarih : 22 Ekim 2017, 16:30
Puan Ver : Deniz Baykal'ın Doktoru Son Durumu Açıkladı: Beyin Fonksiyonları İyiye Gidiyor(9/10)5

Deniz Baykal'ın sağlık durumu hakkında doktoru Profesör Erkan İbiş'ten son dakika açıklaması geldi. İbiş, Baykal'ın beyin fonksiyonlarının iyiye gittiğini duyurdu.

"BEYİN FONKSİYONLARI İYİYE GİDİYOR"

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Erkan ibiş şunları söyledi:

"Deniz Bey'in şuuru kapalı. Beyin sapı fonksiyonları iyiye gidiyor. Beyin fonksiyonları güne gün daha iyiye gidiyor. Beynin toparlaması süreç alır, sabırla beklemek lazım.

"KENDİ SOLUNUMUNU YAPACAK DURUMDA"

Elbette ki deniz Bey'in genel destek, cihazlı solunum desteği ve beyin desteği tedavileri devam ediyor. Kendi solunumunu yapacak durumda ama arkadaşlar fazla yorulmamaları için destek uyguluyorlar. Lütfen bizim yazılı ya da kamera karşısındaki açıklamalarımız dışındaki bilgilere itibar etmeyin. Doğrusunu bizden alırsınız. Lütfen onlara itibar etmeyin. Biz her konuyu şeffaf bir şekilde paylaşmaya devam edeceğiz."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Deniz  Baykal  In  Doktoru  Son  Durumu  Açıkladı  Beyin  Fonksiyonları  İyiye  Gidiyor  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER