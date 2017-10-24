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Deniz Baykal'ın Doktoru: İyileşme Süreci Haftalarca Sürebilir

DENİZ BAYKAL'IN DOKTORU: İYİLEŞME SÜRECİ HAFTALARCA SÜREBİLİR

CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan doktoru, "Durumu hala ciddiyetini koruyor. İyileşme süreci haftaları bulabilir." dedi.

Tarih : 24 Ekim 2017, 01:20
Puan Ver : Deniz Baykal'ın Doktoru: İyileşme Süreci Haftalarca Sürebilir(6/10)2

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, Deniz Baykal'ın sağlık durumuna ilişkin, "Yeni bir olumsuzluğu destekleyecek herhangi bir bulgu görülmedi. Durumu hala ciddiyetini koruyor, ancak durumunda düne göre gerileme yok." dedi.

DOKTORU SON DURUMU ANLATTI

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, 8 gündür İbn-i Sina Hastanesi'nin yoğun bakım servisinde tedavi gören Deniz Baykal'ın sağlık durumuna yönelik açıklama yaptı.

İşte Prof. Dr. İbiş açıklaması:

Yoğun bakım altında, durumu hala ciddi. Bilinç yine kapalı. Ancak genel durumu stabil. Yaşamsal bulguları iyi. Spontan solunum kapasitesi iyi. Beyin sapı refleksleri iyi. Ağrılı uyarılara cevap dünkü düzeyde. Ödem çözülme süreci devam ediyor. Devam ettikçe Deniz beyin toparlanmasını daha iyiye gitmesini bekliyoruz.

"TOMOGRAFİ VE EMAR ÇEKİLDİ, ONUN İÇİN BEKLEDİK"

Bu sürecin iyiye gitmesi için yeni bir komplikasyonun da ortaya çıkmaması gerekiyor. Arkadaşlarımız görüntülü incelemeleriyle gerekli değerlendirmeyi yapıyorlar. Tomografi ve ardından bir emar çekildi. Biz onunda sonucunu bekleyelim, tümünü birden açıklayalım diye biraz gecikmeli açıklama yaptık. Her ikisinde de yeni bir komplikasyonu, yeni bir olumsuzluğu destekleyecek herhangi bir bulgu görülmedi. Bu süreç sabırla takip edilecek.

"UYUTULMA İŞLEMİNE DEVAM EDİLECEK"

Bu tür hastalıklarda süreç günler haftalar alabiliyor. Umudumuz beynin kendisini toparlayacağı yönünde. Bunun için uyutulma işlemi çok önemli. Uyutulma işlemine devam edilecek. Beynin desteklenmesi tedavisine, genel destek tedavisine ve cihazlı solunum desteğine yine devam edilecek. Düne göre bir gerileme yok.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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