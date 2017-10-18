Deniz Baykal'ın beyin ölümünün gerçekleştiği ve hayatını kaybettiği yönünde ortaya atılan iddiaları CHP'li Özgür Özel yalanladı. Bu arada CHP'li vekillerin hastaneye akın ettiği görüldü.

Habertürk yazarı Sevilay Yılman, CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın beyin ölümünün gerçekleştiğini duyurdu. Yılman'ın iddiasının ardından da sosyal medyada Baykal'ın hayatını kaybettiğine dair haberler yayılmaya başladı.

"HABERLER TAMAMEN ASILSIZ"

İddiaların ardından CHP'li vekiller hastaneye akın etti. Ancak hastane önünde bulunan Grup Başkanvekili Özgür Özel bir açıklama yaparak iddiaları yalanladı.

Özel, Baykal'ın tedavi gördüğü İbn-i Sina Hastanesinin bahçesinde bekleyen gazetecilere yaptığı açıklamada, doktorların Baykal'ın sağlık durumu hakkında yaptığı açıklamaları hatırlattı.

Doktorların açıklamasının ardından bir televizyon kanalının muhabirince sosyal medyada paylaşımda bulunulduğunu bildiren Özel, bu paylaşımın endişe yarattığını ifade etti. Paylaşımın ardından Baykal'ın doktoruyla görüştüklerini belirten Özel, şunları söyledi:

"SAĞLIK DURUMU DEĞİŞMEDİ"

"Deniz Bey'i takip eden doktor şu açıklamada bulundu, 'Son açıklamadan beri durumunda hiçbir değişiklik yok. Durumu stabil. Kötüye herhangi bir gidiş yok. Yarın sabah planlanan tomografi çekilecek, Deniz Bey'in sağlık durumu son yapılan açıklamadan beri değişmedi' dedi."

"YARIN İYİ HABERLER UMUYORUZ"

Sosyal medyada paylaşılanların infial yarattığını vurgulayan Özel, bu paylaşımların Baykal'ın sevenlerini ve Türkiye'yi tedirgin ettiğini söyledi.

Baykal'ın sağlık durumunun değişmediğini, durumun ciddi olduğunu ancak kötüye gidiş olmadığını bildiren Özel, "Biz bu geceyi Sayın Genel Başkan'ın güçlenerek, sağlığına yaklaşarak geçireceğini ve yarın iyi haberler umuyoruz. Sağlığının kötüye gittiğine ilişkin yapılan haberler ve çok kötü haberlere ilişkin duyumların tamamı asılsızdır." diye konuştu.

YILMAN, İDDİASINI DÜZELTTİ

Yılman da daha sonra bir açıklama yaparak, iddiasını düzeltti ve Baykal'ın sağlık durumunda bir değişme olmadığını söyledi.

CHP'Lİ VEKİLLER BAYKAL'IN TEDAVİ GÖRDÜĞÜ HASTANEYE AKIN ETTİ

Öte yandan Deniz Baykal'ın tedavisine devam edilen Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesi önüne CHP'li vekiller akın etti.

Gece saatlerinde hastane önüne çok sayıda CHP'li milletvekili geldi. CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, hastane önüne geliş nedenleriyle ilgili olarak "Eski Genel Başkanımız Deniz Baykal bugün üçüncü kez ameliyat oldu. Milletvekili arkadaşlarımız, Sayın Baykal'ı hastanede hiçbir şekilde yalnız bırakmıyor. Meclis çalışmalarını aksatmamak adına nöbetleşe olarak sürekli Sayın Baykal'ın ve ailesinin yanındayız. Bir grup milletvekili olarak Sayın Baykal'ı yeniden ziyarete geldik. Şuanda Sayın Genel Başkanımız da yukarıda. Biraz sonra biz yaklaşık 50 milletvekili arkadaşımızla buradan ayrıldıktan sonra diğer arkadaşlarımız gece nöbetini devir alacak" dedi.

Kaynak: haberinburada