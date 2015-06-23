DENİZ BAYKAL'I KIZDIRAN SORU
Bir gazetecinin 'görüntünüz kalıcı olacak mı?' diye sormasının ardından araya giren bir gazeteci, "hayırlı olsun diyecek miyiz sayın Baykal?" yorumunda bulunması üzerine Deniz Baykal sinirlendi. Baykal, "Yani buna da hayırlı olsun diyebilirsiniz. Hayırlı olmayı demeyi hak etmiyor mu demek istiyorsunuz. Geçici başkanlık sizi kesmiyor mu yoksa" dedi.
Baykal'ın yüzünün değişmesi ve sinirlenmesi dikkatlerden kaçmadı.
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