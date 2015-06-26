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DENİZ BAYKAL'DAN SÜRPRİZ ZİYARETLER


DENİZ BAYKAL'DAN SÜRPRİZ ZİYARETLER
Tarih : 26 Haziran 2015, 09:23
Puan Ver : Deniz Baykal'dan Sürpriz Ziyaretler(8.8/10)12


TBMM Geçici Başkanı Deniz Baykal, yarın üç partinin liderleriyle bir görüşme gerçekleştirecek.



TBMM Geçici Başkanı Deniz Baykal, AK Parti Genel Başkanı, Başbakan Ahmet Davutoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile yarın görüşecek.



Alınan bilgiye göre, CHP'nin TBMM Başkanı adaylığı için adını açıkladığı Deniz Baykal, destek için yarın AK Parti, MHP ve HDP'yi ziyaret edecek.



Baykal, bu çerçevede; saat 11.00'de MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi MHP Grubu'nda, saat 14.30'da Başbakan Davutoğlu'nu Çankaya Köşkü'nde, saat 16.00'da HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş'ı da Genel Merkez'de ziyaret edecek.








Etiketler: Deniz  Baykal  Dan  Sürpriz  Ziyaretler    haber

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