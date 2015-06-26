

TBMM Geçici Başkanı Deniz Baykal, yarın üç partinin liderleriyle bir görüşme gerçekleştirecek.



TBMM Geçici Başkanı Deniz Baykal, AK Parti Genel Başkanı, Başbakan Ahmet Davutoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile yarın görüşecek.



Alınan bilgiye göre, CHP'nin TBMM Başkanı adaylığı için adını açıkladığı Deniz Baykal, destek için yarın AK Parti, MHP ve HDP'yi ziyaret edecek.



Baykal, bu çerçevede; saat 11.00'de MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi MHP Grubu'nda, saat 14.30'da Başbakan Davutoğlu'nu Çankaya Köşkü'nde, saat 16.00'da HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş'ı da Genel Merkez'de ziyaret edecek.