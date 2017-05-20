Popüler Torrent Sitesi Extratorrent Kapatıldı
Galaxy Note 8'in Kamerası Nasıl Olacak?
Hackerlar Karayip Korsanları 5'i İnternete Yükledi
Nokia 8'in Yeni Görüntüleri Sızdırıldı
Wannacry Hackerları Ne Kadar Para Topladı?
Ekonomik Cihazlar İçin Android Go Geliyor
Nvidia Geforce Gt 1030 Resmiyet Kazandı
Sabriye'den Kostantinos'a Tokat!
Elinizin Üstünü Çimdikleyin, Bıraktığınızda...
Bağ-Kur'luya Emeklilik Müjdesi
Terör Mağdurlarının Yüzü Yeni Konutlarla Gülecek
Şüpheli Otomobil Polisi Alarma Geçirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan İbn Haldun Üniversitesi'nde Konuşuyor
Irak'ta Çifte Saldırı! Çok Sayıda Ölü Var
Deniz Baykal'dan Son Dakika Başkan Adaylığı Açıklaması
Sinem Kobal Hayranlarına Müjde Geri Dönüyor
Fenerbahçe - Olympiakos Maçı Ne Zaman Saat Kaçta?
İstanbul'da Sarallar'a Operasyon!
Abd'den Flaş Açıklama: Türkiye Olmadan Olmaz
Ak Parti'de 'yeni Atılım Dönemi' Başlayacak

deniz baykal'dan son dakika başkan adaylığı açıklaması

DENİZ BAYKAL'DAN SON DAKİKA BAŞKAN ADAYLIĞI AÇIKLAMASI

Kırşehir teşkilatı ziyaretinde konuşan CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, 2019'da yapılacak seçimde kendisinin cumhurbaşkanlığı için aday olmayacağını, başkan adayına milletin karar vereceğini söyledi.

Tarih : 20 Mayıs 2017, 14:18
Puan Ver : Deniz Baykal'dan Son Dakika Başkan Adaylığı Açıklaması(5/10)6


Baykal, Kırşehir teşkilatında yaptığı açıklamada, 2019'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına başkan adayına milletin karar vereceğini ifade ederek, “Birlik sonunda çıkar ortaya çıkanın etrafında birleşeceğiz. Kimin etrafında birlik olacağını millet kararlaştıracak. Sizlere doğrusunu söylüyoruz. Öyle talimatla birlik olunmaz. Siyaset tabu değil” diye konuştu.



Baykal, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Şimdi Türkiye onu konuşuyor. Bir yöntem bulacağız. Benim kendime göre yöntemim var. Herkes aday olabilsin. Hiç bir sınır getirilmesin. 20-30 tane aday çıksın. Bu adaylara süre verin 3 ay 5 ay, ülkeyi gezerek kendisini tanıtsın. 1 milyon 200 bin seçmenimiz var partide bir buçuk 2 milyon insan kendi arasından seçsin birisini”.



Baykal'ın Kırşehir ziyaretine, İl Başkanı Yılmaz Zengin, merkez ilçe teşkilatı ve çok sayıda partili eşlik etti.



 



kaynak:hürriyet








Etiketler: Deniz  Baykal  Dan  Son  Dakika  Başkan  Adaylığı  Açıklaması    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER