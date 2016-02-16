

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, "(CHP'de) Köklü bir değişime ihtiyaç olduğu açık. Parti, kendini yeniden şekillendirme ihtiyacıyla karşı karşıya. Sayın Kılıçdaroğlu'nun da bunun farkında olduğunu biliyorum. Bizim, zaman kaybetmeden, bir an önce CHP'nin, Türkiye'ye yönelik tehditler ve tehlikeler karşısında en güçlü şekilde, tazelenmiş, yenilenmiş, güçlenmiş olarak temsil etmesine ihtiyacımız var. Bu alışılmış, siyasi mücadele yöntemleriyle başarılmış bir iş değildir. Bu konuda



herkese büyük görev düşüyor, Kılıçdaroğlu'na da yönetici arkadaşlara da" dedi.







Baykal, CNN Türk'te katıldığı "Tarafsız Bölge" programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.







PYD'de yönelik top atışlarının hatırlatılıp, "Türkiye savaşa mı giriyor?" sorusunun yöneltildiği Baykal, "Hayır, Türkiye obüs kullanımıyla savaşa girmiş değildir. Bu bir savaş ilanı değildir" yanıtını verdi.







Ortadoğu'da ortaya çıkan kargaşanın Türkiye'yi ciddi şekilde baskı altına aldığını, gelen mülteci dalgasının 2,5 milyonu geçtiğini belirten Baykal, güven verici bir barış sözleşmesi yapılmadığı takdirde Türkiye'nin sürekli olarak göç dalgasına maruz kalacağını söyledi.







Baykal, yeni göç dalgalarının gelmesi ihtimali karşısında, Türkiye'nin buna engel olunmasını talep etmesinin meşru hakkı olduğunu ifade etti.







"Bombalama ona mı giriyor?" sorusu üzerine Baykal, "Ne yazık ki Azez-Halep hattı açık tutulmadığı takdirde bu göç dalgasına açıkça davetiye çıkarmış olacağız" dedi.