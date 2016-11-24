DENİZ BAYKAL'DAN AHMET TÜRK'ÜN AİLESİNE ZİYARET
CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'dan sürpriz ziyaret... Gözaltında bulunan Mardin Belediyesi Eş Başkanı Ahmet Türk'ün evine giderek Türk'ün eşi Nevin Türk'ü ziyaret edecek
CHP'nin eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, bugün sürpriz bir ziyaret gerçekleştirecek.
CNN Türk'teki habere göre, Baykal, bugün sabah 08:00 uçağı ile Mardin'e giderek Mardin Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanıyken İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alındıktan sonra gözaltına alınan Ahmet Türk'ün evine giderek Türk'ün eşi Nevin Türk'ü ziyaret edecek.
kaynak:posta
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