

CHP'nin eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, bugün sürpriz bir ziyaret gerçekleştirecek.







CNN Türk'teki habere göre, Baykal, bugün sabah 08:00 uçağı ile Mardin'e giderek Mardin Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanıyken İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alındıktan sonra gözaltına alınan Ahmet Türk'ün evine giderek Türk'ün eşi Nevin Türk'ü ziyaret edecek.







kaynak:posta