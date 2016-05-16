

CHP Kaş İlçe Örgütü'nün düzenlediği piknik, Akçagerme Plajı'nda yapıldı. Pikniğe, Deniz Baykal, eski milletvekili Tuncay Ercenk, parti yöneticileri ve partililer katıldı. Eski başkanlara teşekkür plaketinin verildiği etkinlikte partiye yeni katılanlara da rozetleri takıldı ve üyelik belgeleri verildi. Etkinlikte konuşan Deniz Baykal, terör olaylarına değindi.



Her gün şehit haberi geldiğini belirten Deniz Baykal, silahlı kuvvetlerin terörü bitirmek için mücadele ettiğini aktardı. Biraz daha sabır ve dirençle silahlı kuvvetlerin mücadelesinin başarıya ulaşacağını kaydeden Deniz Baykal, "Ulaşması için ne gerekiyorsa o desteği vermeliyiz.



Ama hemen arkasından Türkiye'nin başına bu çorabı örenlere, bu derdi, bu belayı Türkiye'nin başına saranlara, bunca şehidin verilmesine sebep olanlara, Türkiye'de yüz binlerce insana bu acıları yaşatanlara 'gel buraya, ver hesabını' demek lazım. İnşallah o da olacak. Bu olay olduğu zaman haklı çıkan CHP olacak" dedi.