Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, eski CHP Genel Başkanı ve CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın, beyin tomografisinde ödem ve kanama artışı izlenmesi üzerine ameliyata alındığını bildirdi. Yaklaşık bir saat süren ameliyat tamamlandı. Baykal'ın sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

ÖDEM VE KANAMA ARTIŞI OLUNCA YENİDEN AMELİYATA ALINDI

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr İbiş, "Eski CHP Genel Başkanı Baykal'a yapılan beyin tomografisinde ödem ve kanama artışı izlenmesi ve fizik muayenesinde bununla uyumlu bulgular üzerine doktorları tarafından ameliyat kararı verilmiş olup, şu anda ameliyatı devam etmektedir" dedi.

SAĞLIK BAKANI'NDAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın sağlık durumuna ilişkin konuştu. Demircan, "Hepinizin bildiği gibi Deniz Baykal geçirdiği bir beyin damarındaki tıkanma nedeniyle hastanemize yatırıldı. Gerekli müdahaleler yapılmış. Müdahaleler sonrasında yapılan izlemeler sonunda yeni bir müdahale gerekince gerekli müdahaleyi yeniden yapıyor arkadaşlar. Şu anda endişe edilecek bir noktada değiliz Sayın Baykal inşallah bu rahatsızlığın üstesinden gelecek. Tedavi neticesinde sağlığına kavuşacak inşallah ve diliyoruz. Şu anda detay bilgiye girmek istemiyorum. Detay bilgilendirmeyi hastaneniniz yapacak. Bir müdahale daha yapılıyor şu anda sayın Baykal'a. Kendisine şifalar diliyoruz. Ailesine geçmiş olsun" diye konuştu.

SABAH "BİR MİKTAR İYİLEŞME VAR" DEMİŞTİ

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, sabah yaptığı açıklamada Baykal'ın sağlık durumunda minimal de olsa olumlu gelişmeler olduğunu belirterek, "Bu bizim için çok önemli. Güçsüzlükte bir miktar iyileşme var. Ateşi düştü, antibiyotiğe cevap veriyor. Şu anda beyin ödemi var ama ilerlemesi durmuş durumda dün geceye göre. Bu da bizim için çok güzel bir sonuç. Şu anda bunlar bizi ameliyattan uzaklaştıran adımlar. Durumu stabil." bilgisini vermişti."

Kaynak: haberinburada