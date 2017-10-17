Kuzey Kore, Bm Ülkelerini Uyardı: Abd'nin Yanında Olmazsanız Güvendesiniz
Aşk Acısını Unutmak İçin 6 Aydır Bisiklet Sürüyor
Emniyet Genel Müdürlüğü: Bylock Listelerinde Sayın Bakanın Eşi İle İlgili Bir Veri Yok
İspanya'ya Ait Savaş Uçağı, Madrid Yakınlarında Düştü
Maç Günü Sabaha Kadar Çay İçen Futbolcu, Kadro Dışı Kaldı
Terör Örgütü Deaş, Son Kalesi Rakka'yı Da Kaybetti
Muğla'daki Terör Operasyonundan Kaçan Terörist, İmaj Değiştirmiş Halde Yakalandı
Avustralya'da Kaybolan Yaşlı Kadın, Timsahın Midesinden Çıktı
Başbakan'dan Vatandaşa Müjde: Emlak Ve İletişim Vergisi Düşecek
İran, Türk İhracatçısı İçin Konsolosluk Onayı Şartını Kaldırdı
Deniz Baykal, Yeniden Ameliyat Oldu
Başbakan'dan Esnafa Müjde: İşletme Kredisi Sınırı, 150 Binden 200 Bine Çıkarıldı
Spor Bakanından Saldırıya Uğrayan G.Saray Taraftarına Geçmiş Olsun Telefonu
Bakan Kaya'dan Bylock Yüzünden Eşinden Boşanıyor İddialarına Yalanlama: Hayal Ürünü
Bahçeli, Kuzey Irak İçin Net Konuştu: Gerekirse Barzani Yakalanıp Getirilmeli
Başbakan Yıldırım: Kılıçdaroğlu İle Memleket Meselelerini Konuşacağız
Psg'li Neymar, Altın Top'u Kazanırsa 3 Milyon Euro Prim Alacak
Meteoroloji'den 5 İl İçin Kuvvetli Rüzgar Uyarısı: Vatandaşlar Tedbirli Olmalı
Şiddet Mağduru Kadına Sanayiciden İş Desteği
Pargalı İbrahim Paşa'nın Mezarı, Karaköy'de Bir Hanın Bodrumunda Olabilir

Deniz Baykal, Yeniden Ameliyat Oldu

DENİZ BAYKAL, YENİDEN AMELİYAT OLDU

Eski CHP Genel Başkanı ve CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, beyninde oluşan ödem nedeniyle ameliyat edildi. Bir saat süren ameliyat tamamlandı. Baykal'ın sağlık durumu iyi.

Tarih : 17 Ekim 2017, 13:20
Puan Ver : Deniz Baykal, Yeniden Ameliyat Oldu(5/10)1

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, eski CHP Genel Başkanı ve CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın, beyin tomografisinde ödem ve kanama artışı izlenmesi üzerine ameliyata alındığını bildirdi. Yaklaşık bir saat süren ameliyat tamamlandı. Baykal'ın sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

ÖDEM VE KANAMA ARTIŞI OLUNCA YENİDEN AMELİYATA ALINDI

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr İbiş, "Eski CHP Genel Başkanı Baykal'a yapılan beyin tomografisinde ödem ve kanama artışı izlenmesi ve fizik muayenesinde bununla uyumlu bulgular üzerine doktorları tarafından ameliyat kararı verilmiş olup, şu anda ameliyatı devam etmektedir" dedi.

SAĞLIK BAKANI'NDAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın sağlık durumuna ilişkin konuştu. Demircan, "Hepinizin bildiği gibi Deniz Baykal geçirdiği bir beyin damarındaki tıkanma nedeniyle hastanemize yatırıldı. Gerekli müdahaleler yapılmış. Müdahaleler sonrasında yapılan izlemeler sonunda yeni bir müdahale gerekince gerekli müdahaleyi yeniden yapıyor arkadaşlar. Şu anda endişe edilecek bir noktada değiliz Sayın Baykal inşallah bu rahatsızlığın üstesinden gelecek. Tedavi neticesinde sağlığına kavuşacak inşallah ve diliyoruz. Şu anda detay bilgiye girmek istemiyorum. Detay bilgilendirmeyi hastaneniniz yapacak. Bir müdahale daha yapılıyor şu anda sayın Baykal'a. Kendisine şifalar diliyoruz. Ailesine geçmiş olsun" diye konuştu.

SABAH "BİR MİKTAR İYİLEŞME VAR" DEMİŞTİ

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, sabah yaptığı açıklamada Baykal'ın sağlık durumunda minimal de olsa olumlu gelişmeler olduğunu belirterek, "Bu bizim için çok önemli. Güçsüzlükte bir miktar iyileşme var. Ateşi düştü, antibiyotiğe cevap veriyor. Şu anda beyin ödemi var ama ilerlemesi durmuş durumda dün geceye göre. Bu da bizim için çok güzel bir sonuç. Şu anda bunlar bizi ameliyattan uzaklaştıran adımlar. Durumu stabil." bilgisini vermişti."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Deniz  Baykal  Yeniden  Ameliyat  Oldu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER