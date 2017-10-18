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DENİZ BAYKAL, UYUTULUYOR! DURUMU DÜNE GÖRE DAHA İYİ


Deniz Baykal, Uyutuluyor! Durumu Düne Göre Daha İyi
Tarih : 18 Ekim 2017, 13:10
Puan Ver : Deniz Baykal, Uyutuluyor! Durumu Düne Göre Daha İyi(5/10)1

CHP eski Genel Başkanı ve Antalya milletvekili Deniz Baykal youğun bakımdaki tedavisi devam ediyor. Nöroloji servisinin ilgilendiği Baykal'ın durumunun ise düne göre daha iyi olduğu öğrenildi.

"DÜNE GÖRE DAHA İYİ, YOĞUN BAKIMDAN ÇIKMADI"

CHP'li Özgür Özel de "Bugün sabah 08:30'da tomografi çekildi. O açıdan haberler iyi. Dün kötüydü, düne göre iyi durumdayız. Yoğun bakımdan çıkmadı. İsterdik çıkmasını. Bu sabahki tomografi daha iyi." dedi.

SAĞLIK BAKANI: UYUTULMA SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan da Baykal'ın sağlık durumu hakkında, "Hekim arkadaşlardan bize gelen bilgiler uyutulma döneminde, yani uyutulma, beynin istirahate sevk edilmesidir. Bu belli bir süre, 72 saat olur, üç gün olur... Bu şekilde, süre sonunda, inşallah Sayın Baykal bu tedaviden istifade etmiş olarak tedavisini tamamlamış olur. Sayın Baykal'ın rahatsızlığı sürekli takibimizde. Cumhurbaşkanımız gerekli talimatı verdi. Türkiye'deki bütün yetkin hekimler Sayın Baykal'ın sağlık durumuyla ilgileniyorlar. Onların içerisinde Cumhurbaşkanımızın görevlendirilmesini istediği Prof. Dr. Uğur Türe de burada hizmet veriyor." açıklamasında bulundu.

CUMHURBAŞKANLIĞI UÇAĞIYLA DÜNYACA ÜNLÜ PROFESÖRÜ ANKARA'YA GETİRTTİ

Öte yandan Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili bilgi almak için hastaneyi arayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Baykal'ın durumunun kötü olduğuu öğrenmesi üzerine devreye girdiği ve dünyaca ünlü beyin cerrahı Prof. Dr. Uğur Türe'yi Cumhurbaşkanlığı uçağıyla Türkiye'ye getirttiği öğrenildi. Türe'nin Deniz Baykal'ı görmesi üzerine, beyin ölümün gerçekleşmediğini açıkladığı belirtildi.

DOKTORLARLA DEĞERLENDİREME YAPTILAR

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konuda devreye girmesi gece Varşova dönüşünde gerçekleşti. Kendisiyle irtibata geçilen Prof. Türe, Cumhurbaşkanlığına ait bir uçakla gece İstanbul'dan Ankara'ya getirildi. Prof. Türe'nin Ankara Üniversitesi İbn-i Sina Hastanesinde ameliyatları gerçekleştiren ve tedaviyi sürdüren doktorlarla bir araya geldiği, Baykal'ın durumuna ilişkin ortak bir değerlendirme yapıldığı belirtildi. Prof. Türe'nin de süreci takip ettiği öğrenildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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