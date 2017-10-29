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Deniz Baykal, 14 Gün Sonra İlk Kez Eşinin Elini Sıktı

DENİZ BAYKAL, 14 GÜN SONRA İLK KEZ EŞİNİN ELİNİ SIKTI

14 gündür komada olan Deniz Baykal, eşi olcay Baykal'ın elini ilk kez sıkarak tepki verdi.

Tarih : 29 Ekim 2017, 12:40
Puan Ver : Deniz Baykal, 14 Gün Sonra İlk Kez Eşinin Elini Sıktı(7/10)3

İki haftadır yoğun bakımda bulunan ve iyileşme belirtileri gösteren CHP'nin eski lideri Deniz Baykal'ın sağlık bulguları iyiye gidiyor. Deniz Baykal'ın, eşi Olcay Baykal'ın elini ilk kez sıktığı açıklandı.

BASİT KOMUTLARA CEVAP VEREBİLİYOR

Daha önce doktoru tarafından açıklanan "basit tepkilere cevap verebiliyor" açıklaması, Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal'ın da elini sıkmasıyla tasdiklenmiş oldu. 14 gündür hızlı bir iyileşme süreci gösteren Deniz Baykal'ın durumu git gide düzeliyor.

Beyin damarlarında tıkanıklık nedeniyle iki haftadır komada olan CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın durumu stabil halde, tedavisine devam edildiği açıklandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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