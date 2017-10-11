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Deniz Aytekin Çin Ligi'nde Maç Yönetecek

DENİZ AYTEKİN ÇİN LİGİ'NDE MAÇ YÖNETECEK

Türk asıllı Alman hakem Deniz Aytekin, Çin Süper Ligi'nde 2 maç yönetecek.

Tarih : 11 Ekim 2017, 00:40
Puan Ver : Deniz Aytekin Çin Ligi'nde Maç Yönetecek(6/10)2

Almanya Futbol Federasyonundan (DFB) yapılan açıklamada, FIFA kokartlı 39 yaşındaki Deniz Aytekin'in Çin Süper Ligi'nde bu ay 2 maç yöneteceği ifade edildi.

İKİ MAÇ YÖNETECEK

Tecrübeli hakemin 22 Ekim'de Chongqing Lifan-Shanghai Shenhua ve 25 Ekim'de de Beijing Guoan-Chongqing Lifan karşılaşmalarında düdük çalacağı belirtilen açıklamada, Aytekin'e Eduard Beitinger'in yardımcı hakem olarak eşlik edeceği kaydedildi.

Deniz Aytekin, şimdiye kadar Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) 129 ve Avrupa kuplarında 32 maç yönetirken milli maçlarda da 12 kez görev aldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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