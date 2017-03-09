

Ünlü manken Deniz Akkaya, parıltılı bir gece elbisesiyle karyola üzerinde poz verdi. Akkaya, verdiği pozu Instagram hesabından paylaştı.







Kırmızı tonların hakim olduğu fotoğrafı paylaşır paylaşmaz, Deniz Akkaya'ya takipçileri tarafından çok sert yorumlar yazıldı.







DENİZ AKKAYA FOTOĞRAFI KALDIRDI VE YANIT YAZDI: HERKES İŞİNE BAKSIN!



Bir takipçisi "Burası pavyon mu?" sorusunu sorarken, başka bir takipçisi ise Akkaya'ya "Müşteri bekleyen eskort gibi çıkmışsın" yorumunu yaptı. Öte yandan başka bir takipçisi ise ünlü mankene "Korkunç çıkmış resim" yorumunu yaptı. Akkaya bu yorumlar üzerine fotoğrafı yayından kaldırdı ve sert eleştiri ve hakaretlere bir yanıt yayınladı.











kaynak:milliyet