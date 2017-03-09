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deniz akkaya'ya skandal sözler!

DENİZ AKKAYA'YA SKANDAL SÖZLER!

Deniz Akkaya'nın Instagram'dan paylaştığı fotoğrafa "Müşteri bekleyen eskort, burası pavyon mu?" gibi yorumlar yapıldı. Akkaya bu hakaretler üzerine fotoğrafı kaldırdı ve bir yanıt yayınladı.

Tarih : 09 Mart 2017, 12:16
Puan Ver : Deniz Akkaya'ya Skandal Sözler!(5/10)2


Ünlü manken Deniz Akkaya, parıltılı bir gece elbisesiyle karyola üzerinde poz verdi. Akkaya, verdiği pozu Instagram hesabından paylaştı.



Kırmızı tonların hakim olduğu fotoğrafı paylaşır paylaşmaz, Deniz Akkaya'ya takipçileri tarafından çok sert yorumlar yazıldı.



DENİZ AKKAYA FOTOĞRAFI KALDIRDI VE YANIT YAZDI: HERKES İŞİNE BAKSIN!

Bir takipçisi "Burası pavyon mu?" sorusunu sorarken, başka bir takipçisi ise Akkaya'ya "Müşteri bekleyen eskort gibi çıkmışsın" yorumunu yaptı. Öte yandan başka bir takipçisi ise ünlü mankene "Korkunç çıkmış resim" yorumunu yaptı. Akkaya bu yorumlar üzerine fotoğrafı yayından kaldırdı ve sert eleştiri ve hakaretlere bir yanıt yayınladı.

 



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Deniz  Akkaya  Ya  Skandal  Sözler    haber

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