DENİZ AKKAYA'YA SKANDAL SÖZLER!
Deniz Akkaya'nın Instagram'dan paylaştığı fotoğrafa "Müşteri bekleyen eskort, burası pavyon mu?" gibi yorumlar yapıldı. Akkaya bu hakaretler üzerine fotoğrafı kaldırdı ve bir yanıt yayınladı.
Ünlü manken Deniz Akkaya, parıltılı bir gece elbisesiyle karyola üzerinde poz verdi. Akkaya, verdiği pozu Instagram hesabından paylaştı.
Kırmızı tonların hakim olduğu fotoğrafı paylaşır paylaşmaz, Deniz Akkaya'ya takipçileri tarafından çok sert yorumlar yazıldı.
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Bir takipçisi "Burası pavyon mu?" sorusunu sorarken, başka bir takipçisi ise Akkaya'ya "Müşteri bekleyen eskort gibi çıkmışsın" yorumunu yaptı. Öte yandan başka bir takipçisi ise ünlü mankene "Korkunç çıkmış resim" yorumunu yaptı. Akkaya bu yorumlar üzerine fotoğrafı yayından kaldırdı ve sert eleştiri ve hakaretlere bir yanıt yayınladı.
kaynak:milliyet
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