DENİZ AKKAYA DANS EDERKEN AŞKA GELİP SEVGİLİSİNİN DUDAĞINA YAPIŞTI
Eski manken Deniz Akkaya sevgilisi Gökmen Şeynova ile Mikanos'ta dans ederken kendini müziğin ritmine fazla kaptırdı. Deniz, sevgilisini öpücüklere boğdu.
Eski manken Deniz Akkaya, sevgilisi Gökmen Şeynova'yla Mikonos'a tatile gitti. İkili gecelerde eğlenirken müziğin ritmine fazla kapıldı.
HEM DANS ETTİLER HEM ÖPÜŞTÜLER
Önceki gün bir gece kulübünde objektife takılan çiftin samimi halleri dikkat çekti. Akkaya ile Şeynova, dans ederken bir yandan da sık sık öpüştü.
Kaynak: haberinburada
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