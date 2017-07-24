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Deneyimli çoban açığını üniversiteli çobanlar kapatacak!

DENEYİMLİ ÇOBAN AÇIĞINI ÜNİVERSİTELİ ÇOBANLAR KAPATACAK!

Batman Göçerler Derneği deneyimli çoban bulamadıklarından dolayı üniversitede çobanlık ya da sürü yönetimi ile ilgili olarak bölüm açılması için Batman Üniversitesi'ne başvuracaklarını söyledi.

Tarih : 24 Temmuz 2017, 20:30
Puan Ver : Deneyimli Çoban Açığını Üniversiteli Çobanlar Kapatacak!(5/10)1

Hayvancılıkla uğraşan vatandaşların yoğun olduğu Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde büyük sorunlardan biri de deneyimli çoban bulunamaması. Bu meselenin kökten çözülmesi adına yetkililer diplomalı çoban yetiştirmek için harekete geçti.

"DENEYİMLİ ÇOBAN İHTİYACI CİDDİ SORUN"

Göçerler Derneği Başkanı Emin Çelik, Batman Üniversitesi'nde çobanlık bölümünün açılması için başvuru yapacaklarını belirterek, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ağırlıkta tarım ve hayvancılık bulunduğunu ancak hayvancılık için deneyimli çoban ihtiyacının had safhada olduğunu söyledi.

"BATMAN ÜNİVERSİTESİ'NDE ÇOBANLIK BÖLÜMÜ AÇILMASI İÇİN BAŞVURDUK"

Çelik, "Daha önce Batman Üniversitesi'nde çobanlık bölümünün açılması için müracaatta bulunmuştuk. Çobanlık mesleği artık eskisi gibi tercih edilmiyor bu yüzden biz de çoban bulamıyoruz. Bulduğumuz çobanlardan da verim alamıyoruz. Çobanlara 4 bin TL ve sigorta yapıyoruz. Batman Üniversitesi'nde bir çobanlık bölümü olursa en azından işsizliğin önüne geçilmiş olacaktır" dedi.

"GEREKİRSE ÜNİVERSİTEDE DERSE GİRER EĞİTİM VERİRİZ"

"İnşallah Batman'da ve Türkiye'de bir ilk olur ve çobanlık bölümü açılır" diyen Çelik, "Üniversitenin sıkıntısı ise eğitim verecek hocaları nereden bulacağıdır. Biz çözüm olarak derslere girmeyi ve eğitim vermeyi de teklif ediyoruz. Bu konuda deneyimliyiz. Haftada 2 defa gider çobanlık dersi veririz" diye konuştu."ÇOBANLIK BÖLÜMÜNE OLUMLU BAKIYORUZ"

Göçerler Derneği'nden daha önceki rektör döneminde başvuru yapıldığını belirten Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş ise bunu değerlendirdiklerini söyledi. Rektör Durmuş, "Batman Üniversitesi'nde çobanlık bölümünün açılmasını değerlendiriyoruz. Bu ülkemizin zenginleştiğinin göstergesidir. Eskiden çobanlar aileden yetişiyordu. Ama şimdi eğitimli çoban isteniyor ve bir talep var. Meslek Yüksek Okulu'nda meslek edindirme bölümleri olduğu için biz de bunun üzerinde çalışalım dedik. Biz de bu olaya olumlu bakıyoruz" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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