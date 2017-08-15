Savcılığa Şikayete Giden Vatandaş, Kendi Hatasını Anlayınca Dilekçeyle Özür Diledi
Adil Öksüz'ün Maklube Görüntüleri Ortaya Çıktı!
Diyarbakır'da Patlamada Yaralanan Korucu, Hastanede Şehit Oldu
İspark'ın Havalimanı Otoparkları 2 Saat Ücretsiz Olacak
Neymar Ve Mbappe'ye 400 Milyon Ödeyen Psg, Kante İçin 110 Milyon Euro Teklif Edecek
Gelinin Ehliyet Alacağını Duyan Damat, Düğünü Terk Etti!
Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
Erdoğan Sırbistan'da Konuşurken, Fetö Yuhalandı
Şampiyonlar Liginde Monaco - Beşiktaş Maçı Şifresiz Kanalda
Mehmet Demirkol: Beşiktaşlı Atiba, Tff Başkanı Olsun
Google, Apple'ı Yanlışlıkla Satın Aldı
Deaş'ın Köle Yaptığı Kadın: Bize Garajda Günlerce Tecavüz Ettiler
Irak Federal Mahkemesinden, Ikby'de Referandumu Gerçekleştiren Görevlilere Tutuklama Kararı
Erdoğan: Sırbistan'la 5 Bin Ton Et İthalatı İçin Anlaştık
İstanbul'daki Trafik Sıkışıklığının Yıllık Maliyeti 6 Milyar Lira
Yeni Gümrük Birliği Türkiye'ye 12,5 Milyar Euro Katkı Sağlayacak
Naim'in Son Durumu Belli Oldu
Trabzonsporlu 2 Futbolcu, Beşiktaşlı Talisca'nın Başını Döndürdü
Ev Hanımıydı, Şimdi Yurt Dışına Çikolata İhraç Eden Şirketin Patronu Oldu

Denayer, Kendisini Galatasaray'a Göndermeyen M.City'ye İsyan Etti

DENAYER, KENDİSİNİ GALATASARAY'A GÖNDERMEYEN M.CİTY'YE İSYAN ETTİ

Galatasaray'da oynadığı dönemde taraftarların sevgilisi olan Denayer, kendisini Galatasaray'a yeniden kiralamayan Manchester City'ye ve Pep Guardiola'ya isyan etti.

Tarih : 15 Ağustos 2017, 12:20
Puan Ver : Denayer, Kendisini Galatasaray'a Göndermeyen M.City'ye İsyan Etti(6/10)2

Bonservisi İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de olan ve geçen sezonu Ada'da küme düşen Sunderland'de geçiren Jason Denayer, isyan etti.

İSYAN ETTİ

Manchester City'nin, kendisiyle ilgilenen Galatasaray'a kiralamak istemediği Denayer, başta teknik direktör Pep Guardiola olmak üzere yönetimin kendisine bu konuda kolaylık sağlamadığını vurguladı.

Gelişmeleri yakından takip eden Cim Bom ise transferin son gününe kadar Denayer'ın peşini bırakmayacak.

Kaynak: Fanatik


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Denayer  Kendisini  Galatasaray  A  Göndermeyen  Mcity  Ye  İsyan  Etti    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER