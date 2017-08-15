DENAYER, KENDİSİNİ GALATASARAY'A GÖNDERMEYEN M.CİTY'YE İSYAN ETTİ
Galatasaray'da oynadığı dönemde taraftarların sevgilisi olan Denayer, kendisini Galatasaray'a yeniden kiralamayan Manchester City'ye ve Pep Guardiola'ya isyan etti.
Bonservisi İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de olan ve geçen sezonu Ada'da küme düşen Sunderland'de geçiren Jason Denayer, isyan etti.
İSYAN ETTİ
Manchester City'nin, kendisiyle ilgilenen Galatasaray'a kiralamak istemediği Denayer, başta teknik direktör Pep Guardiola olmak üzere yönetimin kendisine bu konuda kolaylık sağlamadığını vurguladı.
Gelişmeleri yakından takip eden Cim Bom ise transferin son gününe kadar Denayer'ın peşini bırakmayacak.
Kaynak: Fanatik
Kaynak: haberinburada
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