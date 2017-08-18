DENAYER, CİTY'NİN TORİNO'YA GİT ÖNERİSİNİ GALATASARAY İÇİN REDDETTİ
Belçikalı stoper Jason Denayer, kulübü Manchester City'nin yönetiminin, "Torino'ya git." önerisini, Galatasaray'a transfer olmak istediği için reddetti.
Jason Denayer'in gelecek sezon hangi takımın formasını giyeceği belirsizliğini koruyor... Galatasaray'ın eski futbolcusu Denayer, transferi konusunda açıklamalarda bulunurken sarı kırmızılı taraftarı heyecanlandıracak sözler kullandı.
"TRANSFERİM İLERLEYEN GÜNLERDE BELLİ OLACAK"
Bonservisi Manchester City'de bulunan ve geçtiğimiz sezonu Sunderland'de kiralık olarak geçiren Belçikalı stoper, "Transfer dönemi kapanmak üzere. Her gün gazetelerde diğer kulüplere gideceğim konuşuluyor. Transferim için birçok seçeneğim var ancak şimdilik net konuşmak istemiyorum. İlerleyen günlerde daha açık bir şekilde konuşacağım" dedi.
GALATASARAY İÇİN TORINO'YU KABUL ETMEDİ!
Öte yandan, Galatasaray'ın kiralamak istediği Jason Denayer'in, Manchester City yönetiminin "Torino'ya git" önerisini kabul etmediği iddia edildi.
Galatasaray'a transfer olma istediği bir kez daha yenileyen Belçikalı futbolcunun gerekirse kadro dışı kalmayı bile göze aldığı ifade ediliyor.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Diyarbakır'da Patlamada Yaralanan Korucu, Hastanede Şehit Oldu
- İspark'ın Havalimanı Otoparkları 2 Saat Ücretsiz Olacak
- Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
- 4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
- Irak Federal Mahkemesinden, Ikby'de Referandumu Gerçekleştiren Görevlilere Tutuklama Kararı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Deniz Aytekin Çin Ligi'nde Maç Yönetecek
- Emre Mor'un Eski Menajeri Muzzi Özcan, Lucescu'ya Yalancısın Diye Bağırdı
- Yorumcu Rıdvan Dilmen: Al Anahtarı Futbolu Dizayn Et Derlerse Yaparım
- Galatasaray-Fenerbahçe Maçının Biletleri Satışa Çıktı
- Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: Lisede Herkes Bana Tostos Derdi
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar