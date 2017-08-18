Jason Denayer'in gelecek sezon hangi takımın formasını giyeceği belirsizliğini koruyor... Galatasaray'ın eski futbolcusu Denayer, transferi konusunda açıklamalarda bulunurken sarı kırmızılı taraftarı heyecanlandıracak sözler kullandı.

"TRANSFERİM İLERLEYEN GÜNLERDE BELLİ OLACAK"

Bonservisi Manchester City'de bulunan ve geçtiğimiz sezonu Sunderland'de kiralık olarak geçiren Belçikalı stoper, "Transfer dönemi kapanmak üzere. Her gün gazetelerde diğer kulüplere gideceğim konuşuluyor. Transferim için birçok seçeneğim var ancak şimdilik net konuşmak istemiyorum. İlerleyen günlerde daha açık bir şekilde konuşacağım" dedi.

GALATASARAY İÇİN TORINO'YU KABUL ETMEDİ!

Öte yandan, Galatasaray'ın kiralamak istediği Jason Denayer'in, Manchester City yönetiminin "Torino'ya git" önerisini kabul etmediği iddia edildi.

Galatasaray'a transfer olma istediği bir kez daha yenileyen Belçikalı futbolcunun gerekirse kadro dışı kalmayı bile göze aldığı ifade ediliyor.

Kaynak: haberinburada