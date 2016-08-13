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demokrasi parkı oluyor

DEMOKRASİ PARKI OLUYOR

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Habertürk televizyonunun sorularını cevapladı. Işık, İstanbul ve Ankara'daki askeri üslerin taşınmasının bir ay içinde tamamlanacağını söyledi ve darbe girişiminin merkezi olan Ankara'daki Akıncı üssüyle ilgili “Demokrasi Parkı yapılması konusunda irade var” dedi.

Tarih : 13 Ağustos 2016, 09:20
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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin ardından Türk Silahlı Kuvvetlerinden 3 bin 185 personelin ihraç edildiğini dile getiren Bakan Işık, bunlardan 9'u general 162'sinin firari olduğunu belirtti.



162 ASKER FİRARDA



Bakan firari askerlerin sayısı ile ilgili şunları söyledi: “3 askeri ataşe, 162 asker firarda. 2 firari ataşe için İtalya'yla temaslar başladı. 3 tane askeri ataşe toplam 162 asker firarda gözüküyor. Bu askeri ataşelerden 3'ü de yurt dışında. Bir tanesi Bosna Hersek askeri ataşesi. Yunanistan'daki askeri ataşeler, bunların İtalya'ya gittiklerini biliyoruz. Generallerden birinin yurt dışında olduğunu biliyoruz. Toplamda 162 asker firarda gözüküyor.” Işık “TSK'dan ihraç edilen 3 bin 185 kişi ihraç edildi. 151'i general ve amiral. İhtiyaç duyulduğu zaman, adli süreç de devam ediyor, bu verilerle devam edebilir.”








Etiketler: Demokrasi  Parkı  Oluyor    haber

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