DEMOKRASİ NÖBETİNİ KANA BULAMAK İSTEYEN TERÖRİST YAKALANDI
Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde gözaltına alınan terör örgütü mensubu, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine tepki amacıyla gerçekleştirilen demokrasi nöbetlerinde canlı bomba saldırısı yapmayı planladığını itiraf etti.
Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri ile Harran İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Suriye'nin Kobani (Ayn-el Arap) bölgesinden bir kişinin ilçeye geldiği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine takibe alınan ve İmam Bakır Mahallesi'nde yakalanan terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD üyesi Mustafa Bışri (36) gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğündeki ifadesinde, FETÖ'nün darbe girişiminin olduğu 15 Temmuz gecesi Suriye'den Türkiye'ye geçtiğini belirten teröristin, "FETÖ'nün darbe girişimine tepki olarak başlatılan demokrasi nöbetleri esnasında üzerinde bulunan Türk bayrağı ile keşif yaptığını ve canlı bomba eylemi gerçekleştirmeyi planladığını" itiraf ettiği öğrenildi.
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