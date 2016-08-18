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demokrasi nöbetini kana bulamak isteyen terörist yakalandı

DEMOKRASİ NÖBETİNİ KANA BULAMAK İSTEYEN TERÖRİST YAKALANDI

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde gözaltına alınan terör örgütü mensubu, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine tepki amacıyla gerçekleştirilen demokrasi nöbetlerinde canlı bomba saldırısı yapmayı planladığını itiraf etti.

Tarih : 18 Ağustos 2016, 17:00
Puan Ver : Demokrasi Nöbetini Kana Bulamak İsteyen Terörist Yakalandı(0/10)


Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri ile  Harran İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Suriye'nin Kobani (Ayn-el Arap)  bölgesinden bir kişinin ilçeye geldiği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine takibe  alınan ve İmam Bakır Mahallesi'nde yakalanan terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı  PYD üyesi Mustafa Bışri (36) gözaltına alındı.



İlçe Emniyet Müdürlüğündeki ifadesinde, FETÖ'nün darbe girişiminin  olduğu 15 Temmuz gecesi Suriye'den Türkiye'ye geçtiğini belirten teröristin,  "FETÖ'nün darbe girişimine tepki olarak başlatılan demokrasi nöbetleri esnasında  üzerinde bulunan Türk bayrağı ile keşif yaptığını ve canlı bomba eylemi  gerçekleştirmeyi planladığını" itiraf ettiği öğrenildi.








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