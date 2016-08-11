26 gündür süren demokrasi nöbetlerine görkemli bir final ile ara verildi. Erdoğan, Külliye'nin önündeki onbinlere şöyle seslendi: Onlar ihanet nöbetlerinde geberecekler, bizler yola devam edeceğiz.



FETÖ'cü teröristlerin darbe girişiminin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı ile başlayan demokrasi nöbetlerine dün gece tutulan son nöbetle ara verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde 26. günde ilk günkü coşku ile toplanan onbinlere seslendiler. Erdoğan, halk oyuyla Cumhurbaşkanı seçilmesinin ikinci yıldönümü olan tarihi günde şu mesajları verdi:



KURTULUŞ GÜNÜ: Ankara, ülkemizde adeta kurtuluş günü olmayan ender şehirlerimizden biriydi. 15 Temmuz, Türkiye'nin tamamıyla birlikte Ankara'nın da kurtuluş günüdür. 15 Temmuz gecesi bu millet asaletini bir kez daha göstermiştir. Pazar günü malum Yenikapı'da bu millet farklı bir destan yazdı. Aslında 21. asrın “Yenikapı”sını açtı.



365 GÜN NÖBET: Demokrasi nöbeti sadece belli saatlerde, belli yerlerde yapılmaz. Demokrasimize, özgürlüğümüze, devletimize, geleceğimize günün 24 saati, yılın 365 günü evlerimizde, iş yerlerimizde, her yerde sahip çıkacağız.



TIYNETLERİ BU: Tehdidin, tuzağın, ihanetin, sabotajın nereden geleceği, ne zaman geleceği, kimden geleceği belli olmuyor. Bugün Şırnak'ta yine şehitlerimiz var. Mardin'de, Diyarbakır'da patlamalar var. İhanet nöbetini FETÖ bırakıyor, PKK devralıyor, o bırakıyor DAİŞ devralıyor. Biliyoruz ki hepsinin cibilliyetinin gereği bu, biliyoruz ki bunların tıynetinin gereği bu. Onlar da bunu yapıyor. Karakterlerinin gereğini yapıyor. Onlar ihanet nöbetlerinde geberecekler, bizler demokrasi nöbetinde yola devam edeceğiz.



SONU HÜSRANDIR: Ruhunu şeytana satmış Pensilvanya'daki şarlatanın peşinden gidenlerin sonu hüsrandır. Milletimiz 15 Temmuz'da sadece FETÖ'ye değil benzer heveste olanlara da yanıt verdi. Hangi bedelleri göze aldığımızı 15 Temmuz'da cümle aleme gösterdik.



ABD TERCİH YAPACAK: Bulgaristan'da bunların finansörü yakalandı ve teslim edildi. Er veya geç Amerika Birleşik Devletleri de bir tercih yapacaktır. Ya Türkiye ya FETÖ. Ya darbeci terörist FETÖ veyahutta demokrasi ülkesi Türkiye. Bu tercihi yapmak durumunda.



KANDİL'E CEVAP: Bunlar, Ömer Halisdemir gibi bir vatan evladının çıkıp kendilerini alınlarının ortasından vuracağını hesap edemedi. Biz bunlara terör örgütü dedikçe, silahsız terör örgütü mü olur dediler. Yıllarca mücadele ettiğimiz bu hain örgütün eline kan da bulaştı, ülkeye de millete de ihanet ettiler. Kandil'den birileri açıklama yapıyor, şehirlere ineceklermiş. Geleceğiniz varsa göreceğiniz de var.



İŞGAL PROVASIYDI: Bu hainlerin darbe girişimi görüntüsü altında sergiledikleri terör, Türkiye'nin işgali provasından başka bir şey değildir. Biliyoruz ki kendi milletine silah çeken, kendi ülkesini başkalarına da peşkeş çeker.



KÖKÜNÜ KAZIYACAĞIZ: Bunların kökünü kazıyacağız, şu anda inlerine girdik. İşgalcileri hukuk içerisinde temizliyoruz. İdam cezası parlamentoda görüşülmeli, eğer evet diyorsa ben bunu onaylarım.



Başbakan Yıldırım: Şimdi bize düşen, bu aziz vatandaşlarımızın haklarının hesabını sormaktır. Feto gelecek hesap verecek. Şehitlerimize, gazilerimize söz veriyoruz.