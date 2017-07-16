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Demokrasi nöbetine 10 aylık Kübranur bebekte ailesiyle katıldı

DEMOKRASİ NÖBETİNE 10 AYLIK KÜBRANUR BEBEKTE AİLESİYLE KATILDI

Denizli'de düzenlenen 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliklerinin ilk günü, kılınan sabah namazının ardından sona ererken, nöbete 10 aylık Kübranur bebek de katıldı.

Tarih : 16 Temmuz 2017, 10:30
Puan Ver : Demokrasi Nöbetine 10 Aylık Kübranur Bebekte Ailesiyle Katıldı(6/10)2

Denizli'de düzenlenen 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliklerinin ilk günü, sabah namazının ardından sona ererken nöbete 10 aylık Kübranur bebek de katıldı. Ailece geldiklerini belirten 10 aylık Kübranur'un annesi, "Bebeğimizle birlikte meydandayız. Vatan için, birlik için ailemizle birlikte buradayız. Bebeği de getirdik, hep birlikte bekliyoruz. O dayanamadı, uyudu" dedi.

VATANDAŞLAR SABAH NAMAZINI KILARAK ŞEHİTLER İÇİN DUA ETTİ

15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri Denizli'de sabahın ilk ışıklarında sona erdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasını alana kurulan dev ekrandan izleyen vatandaşlar, daha sonra hep birlikte sabah namazını kılarak şehitler için dua etti. Alanın çeşitli yerlerine dev Türk bayrakları asıldı.

BELEDİYELER TARAFINDAN SİMİT, ÇAY VE ÇORBA İKRAMI YAPILDI

Vatandaşlara gecenin geç saatlerinde belediyeler tarafından kurulan çadırlardan simit, çay ve çorba ikramı yapıldı. 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanında nöbet tutan vatandaşlar sabah namazına kadar çocuklarıyla bekledi.

"BEBEĞİ DE GETİRDİK, O DAYANAMADI, UYUDU "

Ailece geldiklerini belirten 10 aylık Kübranur'un annesi, "Bebeğimizle birlikte meydandayız. Vatan için, birlik için ailemizle birlikte buradayız. Bebeği de getirdik, hep birlikte bekliyoruz. O dayanamadı, uyudu" dedi.

SABAH NAMAZI İÇİN CAMİYİ DOLDURAN VATANDAŞLAR CAMİYE SIĞMAYINCA CAMİ AVLUSUNDA NAMAZ KILINDI

Vatan ve millet için nöbet tutmaya geldiklerini belirten Ömer Taşdelen, vatanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kimseye ezdirmeyeceklerini söyledi. Sabah namazı için camiyi dolduran vatandaşlar camiye sığmayınca, cami avlusunda namaz kıldı. Program sabah namazının kılınmasının ardından sona erdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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