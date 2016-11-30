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demlikte kalan çayın faydaları

DEMLİKTE KALAN ÇAYIN FAYDALARI

Çay demlediniz ama hepsini içemediniz, kalan çayı dökmeden önce iyi düşünün. İşte demlikte kalan çayla yapabilecekleriniz...

Tarih : 30 Kasım 2016, 12:08
Puan Ver : Demlikte Kalan Çayın Faydaları(5/10)5


Çay demlediniz ama hepsini içemediniz, kalan çayı dökmeden önce iyi düşünün. İşte demlikte kalan çayla yapabilecekleriniz...



Saçınız mat mı

Saçınızı şampuanladıktan sonra son su olarak bir çaydanlık ılık çayla durulayın. Bakın saçlarınız nasıl ışıl ışılıyor.



Ayağınız mı kokuyor?

Ilık çay dolu bir leğene ayaklarınızı daldırın ve her akşam yatmadan önce 10 dakika tutun.



Boğaz ağrılarında

Posaları süzüp soğuyan demi boğaz ağrılarında gargara olarak kullanılır.



Cildiniz çok mu yağlı?

Banyodan çıkmadan son su olarak bir çaydanlık çay ile teninizi ovuşturun, balsam vazifesi görün.



Derinizdeki yaraların temizlenmesi

Çayı, derinizdeki yaraların temizlenmesi ve antibiyotik etki göstermesi için pamukla tatbik ederek kullanabilirsiniz.



Eliniz balık veya soğan mı kokuyor?

Balık ayıkladınız, ellerinizi sabunla yıkadınız ve hala balık kokuyor. Ya da soğan soydunuz, soğan kokuyor. işte kurtarıcınız yine çay. Elinizi demli çayla yıkayın.



Gözünüz çapak mı yapıyor?

Kaynamış çayı bir tasa koyup buharı gözünüze gelecek biçimde başınızı üstüne koyun.



Buzdolabınız koku mu yapıyor?

Demlikte kalmış çay posalarını kurutup bir kap içinde buzdolabının orta rafına yerleştirin, kokudan eser kalmayacaktır.



 



kaynak:sonhaber








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