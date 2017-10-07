DEMİRTAŞ'IN HAKİM KARŞISINA ÇIKACAĞI TARİH BELLİ OLDU!
4 Kasım 2016 tarihinden beri tutuklu bulunan HDP Eş Genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın davasına, 7 Aralık'ta başlanacak.
Hakkında açılan soruşturma ve ardından açılan dava nedeniyle 4 Kasım 2016 tarihinden bu yana Edirne Cezaevinde bulunan HDP Eş Genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın duruşma tarihi belli oldu.
6-8 EKİM OLAYLARINDAN YARGILANACAK
Demirtaş'ın tutuklu olduğu dava Diyarbakır'da açılmış sonra güvenlik gerekçesiyle Ankara 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesine gitmişti. Söz konusu mahkeme, davanın 6-8 ekim olayları dosyası ile birleştirilmesini istemiş ve dosya uzun süre mahkemeler arasında gidip gelmişti.
13 AY SONRA HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, Demirtaş'ın dosyasının 6-8 Ekim olayları ile birleştirilmesi talebini reddederek dosyayı 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'ne göndermişti. Mahkemede, Demirtaş'ın tutuklu olduuğu dava için duruşma tarihini 7 Aralık 2017 olarak belirledi. Demirtaş, tutuklandığı günden 13 ay 3 gün sonra mahkeme karşısına çıkmış olacak.
Kaynak: haberinburada
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