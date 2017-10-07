4 Kasım 2016 tarihinden beri tutuklu bulunan HDP Eş Genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın davasına, 7 Aralık'ta başlanacak.

Hakkında açılan soruşturma ve ardından açılan dava nedeniyle 4 Kasım 2016 tarihinden bu yana Edirne Cezaevinde bulunan HDP Eş Genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın duruşma tarihi belli oldu.

6-8 EKİM OLAYLARINDAN YARGILANACAK

Demirtaş'ın tutuklu olduğu dava Diyarbakır'da açılmış sonra güvenlik gerekçesiyle Ankara 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesine gitmişti. Söz konusu mahkeme, davanın 6-8 ekim olayları dosyası ile birleştirilmesini istemiş ve dosya uzun süre mahkemeler arasında gidip gelmişti.

13 AY SONRA HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, Demirtaş'ın dosyasının 6-8 Ekim olayları ile birleştirilmesi talebini reddederek dosyayı 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'ne göndermişti. Mahkemede, Demirtaş'ın tutuklu olduuğu dava için duruşma tarihini 7 Aralık 2017 olarak belirledi. Demirtaş, tutuklandığı günden 13 ay 3 gün sonra mahkeme karşısına çıkmış olacak.

Kaynak: haberinburada