

HDP'ye başlatılan terör operasyonunda son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Demokratik Toplum Kongresi (DTK), KCK ve 6-8 Ekim olaylarına yönelik soruşturmalar kapsamında ifade vermeye gitmedikleri için aralarında HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da bulunduğu 11 milletvekili gözaltına alındı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı vekillerin hakkında, kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut deliller bulunması sebebiyle arama ve gözaltı kararı verildiğini açıkladı. Dün akşam gözaltına alınan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş az önce Adliye'ye sevkedildi.