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demirtaş ve sırrı süreyya önder'e şok!

DEMİRTAŞ VE SIRRI SÜREYYA ÖNDER'E ŞOK!

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder hakkında ''terör örgütü propagandası yapmak'' suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Tarih : 12 Ağustos 2016, 13:07
Puan Ver : Demirtaş Ve Sırrı Süreyya Önder'e Şok!(0/10)


Milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin anayasa değişikliğinin Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş ve HDP Ankara Milletvekili Önder hakkında 17 Mart 2013'te Zeytinburnu'nda düzenlenen mitingdeki konuşmaları nedeniyle 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan hazırlanan fezleke Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.



Bakırköy Cumhuriyet Başsavcıvekili Kadir Yılmaz tarafından hazırlanan iddianamede 2 kişi müşteki olarak yer aldı.



İddianamede, müştekilerin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayet dilekçesi verdikleri belirtilerek, dilekçede BDP İl yönetimi ve HDK tarafından Zeytinburnu'nda 17 Mart 2013'te açık hava toplantısı ve miting şeklinde nevruz etkinliği düzenlendiği, etkinlikte terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan lehine sloganlar atıldığı, etkinliğe katılan şüpheliler Demirtaş ve Önder'in de yaptıkları konuşmalarda terör örgütünü ve elebaşını övdüklerinin ifade edildiği kaydedildi.








Etiketler: Demirtaş  Ve  Sırrı  Süreyya  Önder  E  Şok    haber

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